Das Börsenjahr 2024 dürfte voller Überraschungen stecken. Potenzielle Trends, die die Märkte dabei bewegen werden, haben die Analysten der Bank of America nun in einer Studie gehighlightet. Darauf sollten sich Anleger laut den Experten vorbereiten:

Dass 2024 ganz anders wird, als das Vorgängerjahr, ist schon allein durch die Bewegung der Börsen in den ersten Handelstagen abzusehen. Was aber die großen Trends des Jahres werden, ist bisher noch ungewiss und wer diese richtig vorhersagt bzw. sich darauf vorbereitet könnte eine Menge Geld verdienen.

Bank of America: 5 Trends, die die Märkte bald deutlich bewegen werden

Angesichts dessen hat die Bank of America in einer kürzlich veröffentlichte Studie zehn Trends identifiziert, die die Märkte 2024 laut Meinung der Experten bewegen dürften. Fünf davon finden Sie im folgenden in diesem Artikel (ein weiterer Artikel zu den anderen fünf erwartet Sie in den kommenden Tagen auf BÖRSE ONLINE):

Trend 1: Aktien werden wieder attraktiver als Anleihen

Nachdem Anleihen für Investoren durch die steigenden Zinsen wesentlich attraktiver geworden sind, könnten Anleger 2024 das Interesse an den Schuldverschreibungen verlieren. Hintergrund: In Amerika sind Anleihen steuerlich deutlich schlechter gestellt als Aktien, die nach einem Jahr Haltefrist nur noch eine Steuerbelastung von 20 Prozent aufweisen.

Trend 2: Eine Insolvenzwelle bleibt aus

Die Fed und die EZB haben 2023 die Zinsen stark erhöht, sodass viele Experten inzwischen von einer Insolvenzwelle ausgehen. Laut der Bank of America dürfte diese allerdings wegen der starken Unternehmensbilanzen ausbleiben. Die Daten geben dem Geldinstitut recht: Die Zinsaufwendungen in einer aggressiven Erhöhungsphase der Zentralbaken liegen auf dem niedrigsten Niveau seit 1957 und die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf dem zweitniedrigsten Stand in einem solchen Umfeld.

Trend 3: IPOs und Übernahmen kehren rasant zurück

Die vergangenen zwölf Monate waren für IPOs sowie M&A-Deals eine echte Dürreperiode. In den kommenden Monaten erwarten die Analysten allerdings eine starke Umkehrung dieses Trends und eine Welle an angekündigten Börsengängen sowie steigenden Transaktionsvolumen bei den Übernahmen.

Trend 4: Der schlechteste Markt in 40 Jahren wird 2024 der beste sein

Seit den Hochs in den 80er-Jahren ist der japanische Aktienmarkt ein tragisches Bild, das zeigt, welche Konsequenzen es haben kann, am All-Time-High zu kaufen. Trotz der langfristig schlechten Performance glaubt die Bank of America allerdings daran, dass 2024 der Markt im Land der aufgehenden Sonne outperformen wird.

Trend 5: Die geopolitischen Risiken werden für die Magnificent Seven werden eingepreist

Da Unternehmen wie Apple und Nvidia darauf angewiesen sind, dass 90 Prozent ihrer Chips in Taiwan produziert werden, geht die Bank of America davon aus, dass die großen Konzerne einen Bewertungsabschlag aufgrund dieser Risiken hinnehmen müssen.

