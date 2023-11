Können sich Anleger auf ein glorreiches nächstes Aktienjahr freuen? Laut den Experten der Bank of America könnte der Aktienmarkt 2024 um rund 16 Prozent steigen

Kommen bald wieder bessere Zeiten auf den Aktienmärkten? Keine Frage: 2023 war ein deutlich besseres Jahr für die Börsen als 2022, als der S&P 500 rund 20 Prozent einbüßte. Dennoch unterliegt der amerikanische Index seit Anfang August einer Korrektur und verlor fast acht Prozent. Globale Unsicherheiten lasten weiter auf den Börsen.

Doch wie "Business Insider" berichtete, könnte es nächstes Jahr deutlich bergauf gehen. Denn die Experten der Bank of America rechnen mit einem Anstieg des S&P 500 von satten 16 Prozent.

2024 kann kommen: Der S&P 500 könnte um 16 Prozent steigen

Laut den Experten der Bank of America stehe der Aktienmarkt kurz vor einem Kauf-Signal, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Dies hätte in den folgenden zwölf Monaten dann immer zu positiven Renditen für den S&P 500 geführt. Denn der Sell-Side-Indikator zeigt, dass Anleger gerade äußerst pessimistisch sind. Dies wird gerne als Kontraindikator verwendet, da dieser zeigt, dass viele schlechte Nachrichten bereits eingepreist sind.

Zwar liege der Indikator derzeit im neutralen Bereich, steht dennoch deutlich näher an einem Kaufsignal als an einem Verkaufssignal. Und laut Bank of America deutet der Sell Side Indicator auf seinem aktuellen Niveau auf in Plus des S&P 500 Index von 15,5 Prozent im nächsten Jahr hin.

„Der SSI war ein zuverlässiger konträrer Indikator – mit anderen Worten, er war ein bullisches Signal, als die Wall Street extrem pessimistisch war, und umgekehrt“, heißt es in der Notiz. „Wenn der Indikator in der Vergangenheit hier oder darunter lag, waren die 12-Monats-Forward-Renditen des S&P 500 in 95 % der Fälle positiv (gegenüber 81 % insgesamt), mit einer durchschnittlichen Rendite von 21 %.“

Zwar war die Stimmung in letzter Zeit alles andere als optimistisch. Anleger könnten sich aber schon bald freuen: „Während höhere Zinsen die Aktienstimmung belastet haben, glauben wir, dass sich Unternehmen und Verbraucher besser als erwartet behaupten könnten, da sie Zeit haben, sich anzupassen“.

Lesen Sie auch: Amazon vs. Nvidia: Welche Aktie der Milliardäre steigt jetzt stärker?

oder: Diese drei Top-Tech-Aktien für die nahende Jahresendrallye sollten Sie sich nicht entgehen lassen