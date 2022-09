Bankaktien sind seit den Zinsanstiegen in aller Munde, doch in dieser Krise nicht die besten Performer. Woran liegt das und taugen Bankaktien aktuell überhaupt als Investment oder sind sie aufgrund ihrer hohen Dividenden nur Anlegerfallen? Von Johann Werther

Banken in der Krise

Zu Beginn der Zinserhöhungen waren Bankaktien in aller Munde, da diese von der Theorie her von den gestiegenen Zinsen hätten profitieren sollen. Doch wirft man einen tieferen Blick wird klar, dass dem eigentlich gar nicht so sein kann. So finanzieren weniger Menschen ihr Haus, ihr Auto oder ihren Konsum in wirtschaftlich schlechten Phasen und zu steigenden Zinsen, weshalb gerade im Privatkundengeschäft rückläufige Umsätze für dieses Jahr erwartet werden.

Zudem befinden sich viele Banken aktuell in einer Transformation oder leichteren Schieflage, was mit hohen Schulden einhergeht, die durch die höheren Zinsen meist noch mehr zur Belastung werden. Außerdem machen den etablierten Geldhäusern gerade in Deutschland die Neo-Banken und Broker zu schaffen, sodass der Umsatz pro Privatkunde in Deutschland zum internationalen Vergleich deutlich geringer ausfällt.

Hohe Dividenden und nichts dahinter

Besonders attraktiv für Anleger sind Banken trotzdem wegen ihrer hohen Dividendenrenditen und der Value-Ausrichtung, welche sie besitzen. Schaut man sich allerdings einmal Marktbreite und thesaurierende ETFs an, die die Dividenden reinvestieren, so wird klar, wie schlecht Anleger mit Bankaktien gefahren sind. So liegt etwa der MSCI Europe Banks ETF seit seiner Auflage im Jahr 2017 ca. 20 Prozent im Minus, während der S&P US Banks immerhin 26 Prozent seit 2017 gemacht hat, was immer noch eine bemerkenswerte Underperformance zum Markt ist.

Es stellt sich immer mehr heraus, dass es Banken vor allem in Europa an Wachstum und Wachstumsmöglichkeiten fehlt, weshalb es gut sein kann, dass die ohnehin niedrigen Bewertungsmultiplikatoren weiter fallen.