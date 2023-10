Die Experten der Barclays Bank haben mithilfe ihrer Modelle den wahrscheinlichen Stand der Märkte zum Jahresende ermittelt. Ist es jetzt Zeit Aktien zu kaufen oder zu verkaufen?

Jede Investmentbank, die etwas auf sich hält, gibt ihre Prognose für die Märkte ab, die sich schnell deutlich von der Konsensmeinung der Experten unterscheiden kann. Die Barclays Bank hat nun mit ihren Analysten nach neun turbulenten Monaten im Jahr 2023 eine neue Vorhersage veröffentlicht.

So hoch stehen die Märkte am Jahresende 2023 und 2024 laut Barclays

Konkret erwartet man für das Jahr 2023 folgende Schlusskurse des S&P500:

Bull Case: Eine perfekte Landung – S&P 500 bei 4.700

Basisszenario: Eine sanfte Landung – S&P 500 bei 4.150

Bear Case: Eine flache Rezession – S&P 500 bei 3.650

Nicht unähnlich, aber im Schnitt etwas optimistischer fallen dagegen die Prognosen für den Schluss des Jahres 2024 aus:

Bull Case: Eine perfekte Landung – S&P 500 bei 5.200

Basisszenario: Eine sanfte Landung – S&P 500 bei 4.500

Bear Case:: Eine flache Rezession – S&P 500 bei 3.800

Dabei sehen die Experten von Barclays besonders die kommenden Monate als entscheidend für den weiteren Verlauf an den Märkten an. So schrieben sie:

„Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie die Fed-Sitzung im November und die Gewinnsaison für das 3. Quartal sind wichtige potenzielle Katalysatoren, die zwischen Aktien und saisonal höheren Renditen im 4. Quartal stehen.“

Sollte man laut Barclays jetzt Aktien kaufen oder verkaufen?

Die Analysten von Barclays lassen also relativ offen, ob es sich jetzt lohnt Aktien zu kaufen, so zumindest die Vermutung auf den ersten Blick. Allerdings wird mit einem Blick auf den S&P500 bei 4377 Punkten deutlich, dass die Experten zumindest in ihrem Basisszenario eine kleine Korrektur für 2023 und einen fast seitwärts laufenden Markt für 2024 erwarten.

Doch auch wenn die Analysten von Barclays eher etwas vorsichtig sind: Aktien zu kaufen lohnt sich immer – vor allem langfristig. Gerade jetzt, wo Aktien noch relativ günstig im Vergleich zu den Vorjahren erscheinen, sollten Anleger zuschlagen.

