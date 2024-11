Es klingt verrückt, doch ausgerechnet eine Aktie könnte für Buy & Hold Anleger die bessere Wahl sein als jeder ETF. Dabei spricht nicht nur die Rendite für das Wertpapier, sondern dazu noch andere Aspekte wie globale Streuung, regelmäßige Dividenden und vieles mehr. Sollten Anleger hier zugreifen?

Besser als der MSCI World, besser als der ACWI und als eine ganze weitere Palette an Weltfonds - das hätten Anleger mit einer einzigen Aktie erreichen können. Die Rede ist dabei vom J.P. Morgan Growth & Income Trust (ISIN: GB00BYMKY695), der für Buy & Hold Anleger in den vergangenen Jahren die bessere Wahl als Investment gewesen wäre.

Die bessere Wahl für Buy & Hold Anleger?

Das kommt daher, dass es sich bei dem Trust zwar per Definition um eine Aktie handelt, die in London notiert ist, doch in Wirklichkeit verbirgt sich dahinter ein geschlossener Fonds (nimmt kein Kapital mehr auf, nur bisher ausgegebene Anteilsscheine handelbar).

Der J.P. Morgan Growth & Income investiert dabei aktiv in den weltweiten Aktienmarkt und kreiert ein Portfolio aus 50–90 Werten in der Absicht, den MSCI ACWI zu schlagen. Dazu kann der Fonds einen Hebel durch Fremdkapital von bis zu 25 Prozent oder eine Cashquote von bis zu fünf Prozent einsetzen.

Besonders spannend für Einkommensinvestoren: Der Fonds schüttet zudem vier Prozent seines NAVs jährlich als Dividende aus.

Diese Aktie ist besser als jeder ETF

Doch warum der J.P. Morgan Growth & Income Trust tatsächlich die bessere Wahl für Buy & Hold Anleger sein könnte, zeigt sich mit Blick auf die Renditen. So erwirtschaftete man in den vergangenen zehn Jahren 15 Prozent Rendite pro Jahr im Total Return. Mit dem MSCI ACWI waren es knapp über elf Prozent.

Dabei wird die Outperformance fast konstant in jedem Jahr erwirtschaftet, wobei gleichzeitig Volatilität und Drawdowns sich nicht wesentlich vom ACWI unterscheiden. Dementsprechend kann sich hier besonders für langfristige Anleger lohnen.

Hinweis: Die Aktie ist nicht an deutschen Börsen gelistet und kann nur in London und mit den entsprechenden Kenntnissen zu gehebelten Produkten bei einigen wenigen Brokern erworben werden. Folglich können hier höhere Kosten als bei einer XETRA-Order anfallen.

Lesen Sie auch:

Bekannte Top-Aktie bricht nach oben aus: Ideale Kaufchance für Anleger?

Oder:

14 Buy-and-Hold-forever-Aktien mit 19,43% Dividendenwachstum und Riesen-Potenzial