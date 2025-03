Deutsche Unternehmen werden im laufenden Jahr fast 67 Milliarden Euro Dividende ausschütten. Wo ein neuer Rekord erreicht wird, welche Aktien besonders attraktiv sind.

Noch liegen nicht alle Zahlen auf dem Tisch, es gibt aber bereits klare Trends: Der DAX hat trotz des schwierigen Wirtschaftsumfeldes gute Chancen, einen neuen Dividendenrekord zu erzielen. Nach Hochrechnung von BÖRSE ONLINE dürften die 40 deutschen Topkonzerne zusammen etwas mehr als 54 Milliarden Euro ausschütten, knapp ein Prozent mehr als der Rekord aus dem Vorjahr. Bislang haben 36 der 40 DAX-Konzerne ihren Dividendenvorschlag präsentiert. Für das gesamte deutsche Aktienuniversum dürfte es dagegen nicht für einen Bestwert reichen. Das liegt vor allem an extremen Sondereffekten.

482 deutsche Unternehmen sind in der Datenbank von BÖRSE ONLINE erfasst. Für alle zusammen kommt die Hochrechnung der Redaktion auf 66,6 Milliarden Euro Dividende. Das wäre das zweite Jahr in Folge mit sinkender Gesamtausschüttung. Verantwortlich dafür ist vor allem Hapag-Lloyd. Die Reederei hatte 2022 dank der Verwerfungen der Pandemie ein gigantisch gutes Jahr und zahlte über elf Milliarden Euro aus. Für 2023 schrumpfte der Betrag auf 1,6 Milliarden. Der aktuelle Vorschlag von Hapag-Lloyd lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, wir haben aber einen weiteren Rückgang veranschlagt. Ein anderer Sonderfall: DWS Group. Die Vermögensverwaltung verteilte im vergangenen Jahr 800 Millionen Euro als einmaliges Extra. Das reißt jetzt im Vergleich zum Vorjahr ein Loch.

Die richtige Mischung

Hohe Dividendensummen zeigen die Finanzkraft eines Unternehmens. Für Investoren wichtiger ist die Dividendenrendite einer Aktie, also das Verhältnis der Ausschüttung zum Börsenwert. Gute Dividendenwerte sollten eine überdurchschnittlich hohe Prozentzahl liefern und die Ausschüttung möglichst jedes Jahr erhöhen, zumindest konstant halten. Schwierige Konjunkturphasen wie jetzt sind ein Härtetest.

Die Redaktion hat aus dem deutschen Aktienuniversum starke Investments herausgepickt. Die Dividendenrenditen reichen bei diesen Titeln von etwas mehr als vier bis in der Spitze fast elf Prozent. Im Schnitt werfen unsere Empfehlungen mehr als sechs Prozent ab und damit rund doppelt so viel wie der DAX. Auf welche Dividendenaktien Sie jetzt bedenkenlos setzen können, lesen Sie in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Deutlich höhere Kurse drin

Weil die Autoindustrie schwächelt, wurde dieser Zulieferer in Sippenhaft genommen. Da die Margen dennoch passen und das Industriegeschäft stärker wird, ist der Vorstand optimistisch (S.28)

Bewertung weckt Begehrlichkeiten

Das Management dieses MDAX-Konzerns traut sich nur eine vage Prognose für 2025 zu. Das missfällt Börsianern. Doch die Chancen, dass es am Ende besser läuft, stehen nicht schlecht. Und die Aktie ist günstig (S.30)

Kursfaktor Unterbewertung

Die Krise der Wohnkonzerne in der Hochzinsphase ist gemeistert, die Verschuldung im Griff, der Wert der Portfolios hat sich stabilisiert, die Mieteinnahmen legen beständig zu, die Aktien sind günstig (S.32)

Turnaround-Story mit Verdoppler-Potenzial

Der Chef dieses Lifestyle-Konzerns stapelt tief. Man brauche mehr Zeit für bessere Zahlen. Den Kurs der Aktie hat das auf ein wieder recht erschwingliches Niveau gedrückt. Für Spekulanten (S.42)

"Es wird schlimmer, als ich dachte"

Starfondsmanager Hendrik Leber über Zölle, die Weltwirtschaft, die Aussichten für Aktienkurse und die Frage: Wer kauft künftig noch US-Dollar? (S.48)

Aktions-Abo: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für nur 9,90 Euro!

Nutzen Sie jetzt das Aktions-Angebot von BÖRSE ONLINE und erhalten Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin bleiben Sie stets bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Branchenexperten und Unternehmenslenkern. Warten Sie nicht länger – sichern Sie sich Ihr Aktions-Abo noch heute!

Zum Angebot