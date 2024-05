Der Bullenmarkt ist weiter im vollen Gange und Anleger suchen nach vielversprechenden Aktien. Morgan Stanley hat womöglich zwei interessante Kandidaten ausgegraben. Sollte man zuschlagen?

Die Erwartungen an die Entwicklung des Aktienmarktes sind nach wie vor hoch - auch, weil Analysten weiter davon ausgehen, dass es in diesem Jahr noch zu Zinssenkungen kommen wird. Insbesondere bei zwei Aktien sind daher auch die Experten von Morgan Stanley bullisch unterwegs und versprechen sich von den Titeln mittelfristig dreistellige Kurssprünge.

Auna S.A.

Den Beginn macht ein führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in vielen Ländern Lateinamerikas. Auna ist unter anderem in Mexiko, Kolumbien und Peru vertreten und verfügt über eines der größten und modernsten Gesundheitsnetzwerke in diesen Ländern. Im Jahr erzielt das Unternehmen etwa eine Milliarde US-Dollar an Umsatz und könnte diese Zahl in Zukunft durch die starke Kundenbasis noch weiter nach oben schrauben.

Davon sind zumindest auch die Analysten von Morgan Stanley überzeugt, die sich mit einem Kursziel von 14 US-Dollar derzeit ein Upside von 110 Prozent von dem Papier versprechen. Aber nicht nur Morgan Stanley feiert die Aktie. An der Wall Street schätzt man das durchschnittliche Aufwärtspotenzial für das Wertpapier sogar auf etwa 112 Prozent ein und rät bei der Aktie zum Kauf.

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich stets die besten und günstigsten Anbieter für Ihre Aktien

Contineum Therapeutics

Wir wechseln in den Biotech-Bereich, denn dort gibt es aufgrund der vielseitigen Potenziale von Wirkstoffen immer Raum für saftige Kurssprünge. Ein Beispiel dafür könnte auch Contineum Therapeutics werden, das an der Entwicklung neuartiger niedermolekularer therapeutischer Wirkstoffe arbeitet, die beispielsweise bei Entzündungen des Nervengewebes eingesetzt werden können (Neuroinflammation).

Der Bedarf an Wirkstoffen ist in diesem Bereich hoch, da viele Behandlungen noch nicht die gewünschten Effekte bringen. Sich hier zu etablieren könnte also auch die Aktie von Contineum beflügeln. Morgan Stanley stattete den Titel jüngst mit einem Kursziel von 25 US-Dollar aus, was einem Upside von 69 Prozent entspricht.

Im Schnitt ist die Wall Street sogar noch bullischer unterwegs und traut der Aktie einen Sprung um bis zu 89 Prozent zu. Anleger sollten aber im Hinterkopf behalten, dass es sich bei beiden Papieren eher um kleine Player mit viel Potenzial für Gewinne, aber auch Verluste handelt.

Lesen Sie auch: Bullisch hoch zehn: Ausgerechnet jetzt schlägt Cathie Wood bei der Palantir-Aktie zu

Oder: Vermögensverwalter prognostiziert: Das ist in den kommenden Jahren das beste Investment