Cathie Wood spaltet mit ihren Investitionen häufig die Wall Street. Doch bei dieser genialen Tech-Aktie stimmt ihr auch die Mehrheit der Analysten zu – und sieht gewaltiges Aufwärtspotenzial

Keine Frage: Cathie Wood polarisiert. Da die Investorin vor allem auf innovative, wachstumsstarke Unternehmen der Zukunft mit hohem Risiko setzt, muss sie sich nicht selten etwas von anderen Investoren anhören, die ihre Aktienauswahl oft als viel zu wagemutig sehen.

Dennoch hat Wood schon häufiger bewiesen, dass sie mit ihren Investments auch goldrichtig liegen und enorme Kursgewinne einfahren kann. Wenn es nun also eine Lieblings-Aktie von ihr gibt, für die nicht nur sie sondern auch der Rest der Wall Street bullisch ist, muss schon ordentlich Potenzial hinter dieser Aktie stecken.

Cathie Wood und Wall Street schwören auf diese Aktie mit gigantischem Kurspotenzial

Dabei handelt es sich um das Cloud-Unternehmen Twilio. Die Dienste von Twilio haben Sie vermutlich schon einmal benutzt, ohne es zu Wissen. Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Smartphone wegen eines Termins erhalten, die Benachrichtigung, dass Ihr Uber-Fahrer da ist oder Ihr Flugzeug Verspätung hat, wurde diese Kommunikation mit hoher Wahrscheinlichkeit von Twilio unterstützt. Die Cloud-Kommunikationsplattform ermöglicht Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen. Vor allem Kleinunternehmer, für die ein eigener Software-Entwickler zu teuer ist, greifen gern auf Twilio zurück. Unternehmen, die die Dienste von Twilio nutzen, können so also leichter mit ihren Kunden kommunizieren.

Twilio ist noch kein Tech-Gigant, die Marktkapitalisierung liegt bei 12,7 Milliarden US-Dollar. 2023 könnte der Umsatz um 7,7 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie könnte mit 2,17 US-Dollar erstmals positiv werden. Zwar liegt die Umsatzrate deutlich unter dem Wachstum der vergangenen Jahre. Zwischen 2015 und 2021 lag die jährliche Wachstumsrate hier bei 60 Prozent, der Umsatz erhöhte sich insgesamt von 167 Millionen US-Dollar auf 1,76 Milliarden US Dollar. Denn hier nahm es richtig an Fahrt auf, dass Unternehmen in ihre mobilen Apps Funktionen für Sprach- und Textnachrichten integrierten.

Mehr zur Twilio-Aktie finden Sie hier

Cathie Woods Twilio-Aktie jetzt kaufen?

Vor allem im für Tech-Werte schwierigen Jahr 2022 wurde die Aktie dann stark abgestraft. Twilio ging im Juni 2016 an die Börse für 15 US-Dollar, stieg dann auf ein sagenhaftes Allzeithoch von 443,49 US-Dollar bis zum Februar 2021 und steht aktuell bei einem Kurs von etwa 70 US-Dollar. Da die App-Kommunikation in unserer digitalen Welt aber maßgeblich ist und in Zukunft noch viel mehr wächst, sollte die Aktie sich auf jeden Fall noch weiter erholen können. Vor allem, da Twilio sich neben dem Umsatzwachstum nun auch verstärkt auf die Verbesserung der Profitabilität konzentriert. Aktuell raten 16 Analysten zum Kauf der Aktie, 15 zum Halten und nur drei zum Verkaufen. Im Schnitt sehen sie mit einem Kursziel von 74 Dollar eine Kurschance von 5,4 Prozent. Die Analysten von Punto Research sind von ihnen am bullischsten und sehen mit 200 US-Dollar über 185 Prozent Luft nach oben.

Lesen Sie auch: PayPal, Plug Power & Co: Wie geht es mit den Turnaround-Werten weiter? Kaufen, halten oder verkaufen?

Oder: Diese spannenden Aktien hat niemand auf dem Schirm – Sind sie jetzt ein Investment?