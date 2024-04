In der kommenden Woche können sich Anleger Aktien mit einer Dividendenrendite von bis zu 33,7 Prozent kurz vor dem Ex-Dividendentag sichern. Zeit hier für Anleger ein Investment zu wagen?

In der kommenden Woche können sich Anleger mit diesen spannenden Aktien bis zu 33,7 Prozent an Dividendenrendite sichern. Einzige Voraussetzung: Die jeweiligen Aktien müssen an ihrem Ex-Dividendentag gehalten werden, damit Aktionäre einen Anspruch auf die Zahlung haben. Dementsprechend heißt es bei diesen Werten schnell sein:

Bis zu 33,7 Prozent Dividendenrendite bei diesen Aktien kurz vor dem Ex-Tag

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Swiss Re – Ex-Dividende: 16.04.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Horizon Finance – Ex-Dividende: 17.04.2024 – Dividendenrendite: 11,7 Prozent

Lexinfintech – Ex-Dividende: 17.04.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Thungela Resources – Ex-Dividende: 18.04.2024 – Dividendenrendite: 33,7 Prozent

PostNL – Ex-Dividende: 18.04.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

LTC Properties – Ex-Dividende: 19.04.2024 – Dividendenrendite: 7,1 Prozent

Highways – Ex-Dividende: 19.04.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent





Besonders auffällig dabei ist insbesondere in der kommenden Woche der mit einer Dividendenrendite von 33,7 Prozent höchste Ausschütter Thungela Resources. Dabei handelt es sich um einen Kohleproduzenten aus Südafrika, der wegen seiner niedrigen Bewertung (unter KGV 2) eine solch hohe Ausschüttungsrendite hat.

Ansonsten finden sich in dieser Woche in der Liste der spannenden Dividendenaktien insbesondere Finanzwerte vom Rückversicherer Swiss Re bis hin zum chinesischen Fintech Lexinfintech. Letzteres ist besonders interessant, da die Aktie aus dem Reich der Mitte attraktive Wachstumsraten bei niedriger Bewertung und einer hohen Dividendenrendite vorzuweisen hat. Dafür ist das Risiko mit dem Standort China allerdings entsprechend groß.

