Die jüngsten Entwicklungen an den Märkten haben eine klare Richtung vorgegeben: Mit dem Start eines neuen Zinszyklus und dem Abklingen der Tech-Rally zeigt sich eine Verschiebung hin zu weniger risikoreichen Investitionen. Für Anleger wird es jetzt entscheidend, auf starke Dividendentitel zu setzen, da diese nicht nur Stabilität bieten, sondern durch regelmäßige Ausschüttungen eine attraktive Alternative darstellen.

Besonders interessant sind dabei Unternehmen, die seit Jahren ihre Dividenden verlässlich steigern und in der Lage sind, auch in einem unsicheren Umfeld kontinuierliche Erträge zu liefern – und 4 dieser Titel hat AKTIONÄR-Redakteur Tim Temp jetzt identifiziert.

Die Erfolgsstrategie

Die Strategie, die dieser Auswahl zugrunde liegt: mit stabilen Dividendenzahlern das Portfolio so zu gestalten, dass es unabhängig von Marktschwankungen stetige Einnahmen generiert. Mittels eines mehrstufigen Screening-Prozesses konnten so die besten Dividendenperlen mit dem höchsten Potenzial entdeckt werden. Wie robust das Auswahlverfahren ist, haben die vergangenen Aktien-Reports gezeigt. So notieren beispielsweise alle Aktien mit den Optionsscheinen aus dem „Fallen Angels“-Aktien-Report nach wenigen Wochen bereits zweistellig im Plus, unter anderem der Call auf General Mills mit +48 Prozent in 16 Tagen, der McDonald’s-Call mit +36 Prozent in 20 Tagen oder der Call auf 3M mit +32 Prozent in 9 Tagen.

Bis zu 6,2 Prozent Dividendenrendite

4 wahre Dividendenperlen mit einer Dividendenrendite von bis zu 6,2 Prozent hat Tim Temp für Sie im aktuellen Aktien-Report zusammengestellt. Die Titel überzeugen nicht nur durch ihre stabile Dividendenhistorie, sondern auch durch ihr Potenzial für zukünftige Ausschüttungen. Alle Details zu den erstklassigen Dividendenaktien und wie Sie davon profitieren können, finden Sie jetzt exklusiv im neuen Report „Großes Dividendencomeback“.

Exklusiver Optionsschein für Performance-Turbo

Doch das war noch nicht alles: Neben den 4 im Report enthaltenen Dividendentiteln erwartet Sie als Extrabonus jeweils ein passender Optionsschein mit Hebel-Power – und eine Aussicht auf bis zu 100 Prozent Gewinn.

Zum Report