Wer bald hohe Dividenden erhalten will, der muss schnell sein, denn diese Hochdividendenwerte haben in den nächsten Tagen ihren jeweiligen Ex-Dividendentag und zahlen bald hohe Ausschüttungen an Anleger.

Die Dividendensaison im Mai ist nicht mehr fern, aber auch jetzt bieten sich für Anleger bereits einige Chancen saftige Ausschüttungen zu kassieren. In der kommenden Woche gehen diese sieben spannenden Hochausschütter Ex-Dividende und bieten bis zu 9,5 Prozent an Rendite auf den aktuellen Kurswert:

Bis zu 9,5 Prozent Dividendenrendite winken bei diesen Aktien in der kommenden Woche

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Public Storage – Ex-Dividende: 12.03.2024 – Dividendenrendite: 4,4 Prozent

Exco Technologies – Ex-Dividende: 12.03.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Ares Capital – Ex-Dividende: 14.03.2024 – Dividendenrendite: 9,5 Prozent

Sitio Royalties – Ex-Dividende: 14.03.2024 – Dividendenrendite: 8,5 Prozent

Dunelm – Ex-Dividende: 14.03.2024 – Dividendenrendite: 5,7 Prozent

Crown Castle – Ex-Dividende: 14.03.2024 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Douglas Dynamics – Ex-Dividende: 15.03.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent





Einen besonderen Blick wert sind in dieser Woche die beiden US-REITs Public Storage und Crown Castle. Beide haben ein solides Geschäftsmodell mit regelmäßigen und gut prognostizierbaren Cashflows.

Konkret ist Public Storage im Bereich der Lagerräume aktiv, die in den USA besonders gerne von Privatpersonen genutzt werden, um ungeliebte Habseligkeiten auszurangieren. Crown Castle dagegen ist im Geschäft mit Funktürmen aktiv, hat langlaufende Verträge und einige große Kunden.

