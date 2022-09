Der Bitcoin hat im Juli 16,8 Prozent zugelegt - und damit die stärkste Monatsperformance seit Oktober 2021 verzeichnet. Am vergangenen Wochenende hat er dabei im Bereich von 24.573 Dollar den höchsten Stand seit rund sechs Wochen markiert. Ausgehend vom Jahrestief von Mitte Juni bei 17.709 Dollar hat er zwischenzeitlich fast 40 Prozent aufgeholt.

Ethereum, die Nummer 2 der Kryptowährungen nach Market Cap, hat im Juli gar um 56,6 Prozent zugelegt und damit den stärksten Monat seit Januar 2021 markiert. Mit Kursen um 1.775 Dollar hat Ether in der Vorwoche den höchsten Stand seit Anfang Juni gesehen - und sich binnen sechs Wochen in der Spitze beinahe verdoppelt. Die Marktkapitalisierung aller Coins und Token liegt wieder oberhalb von einer Billion Dollar.

Beide Top-Coins konnten das Niveau zunächst nicht halten und gönnen sich eine Verschnaufpause. Nach der langen Talfahrt macht die starke Performance im Juli aber Hoffnung und Lust auf mehr. Ob die Erholungsrally im August eine Fortsetzung findet, hängt indes stark von makroökonomischen Faktoren und der Marktstimmung ab.

Als potenzielle Belastung könnte demnächst noch hinzukommen, dass die Opfer des Hackerangriffs auf die Kryptobörse Mt. Gox im Jahr 2014 ab August ihre Entschädigungszahlungen erhalten sollen. Die Rede ist von bis zu 150.000 Bitcoins, die dadurch auf den Markt kommen könnten - eine Größenordnung, die sich definitiv in der Kursentwicklung bemerkbar machen würde. Kurz- und mittelfristig dürfte die Volatilität am Kryptomarkt daher hoch bleiben, doch vorerst stimmt die Richtung im Chart wieder.

INVESTOR-INFO

MicroStrategy

Saylor gibt CEO-Posten ab

Microstrategy-Chef Michael Saylor hat am Dienstag überraschend seinen Posten als CEO an Phong Le, den Präsidenten und früheren Finanzvorstand des Unternehmens, abgegeben. Saylor bleibt aber als Executive Chairman an der Geschäftsführung beteiligt und wird sich künftig primär um die Bitcoin-Strategie des Unternehmens kümmern, während Phong Le das übrige operative Geschäft des Softwarekonzerns managt. Die Meldung schlug am Mittwoch so hohe Wellen, dass der erwartungsgemäß hohe Quartalsverlust von rund einer Milliarde Dollar wegen Wertberichtigungen auf den Bitcoin-Bestand fast vollkommen in den Hintergrund trat.

21Shares Ethereum ETP

"Merge" beflügelt den Kurs

Ethereum hat den übrigen Kryptomarkt in den vergangenen Wochen klar outperformt und auf Sicht der vergangenen 30 Tage mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Neben der allgemein aufgehellten Stimmung hat dazu im speziellen Fall auch die Aussicht auf ein bedeutendes technisches Upgrade für Schub gesorgt. Voraussichtlich im September soll der Zusammenschluss ("Merge") der Ethereum-Blockchain mit der Beacon Chain erfolgen und den Energiebedarf des Netzwerks perspektivisch um mehr als 99 Prozent senken. Das Vorhaben ist in der Kryptoszene nicht unumstritten, könnte dem Ether-Kurs aber weitere Impulse liefern.