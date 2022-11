In wenigen Tagen ist Black Friday. Mit unseren Black Friday Deals können Sie schon heute bei allen Magazinen und Börsendiensten 20% sparen.

Vor rund 10 Jahren war der Black Friday in Deutschland noch gänzlich unbekannt. Seitdem hat die Popularität des großen Shopping-Events überdurchschnittlich zugenommen. Bei aller Freude über die zahlreichen Top-Deals stellt sich dennoch die Frage: Woher hat der beliebte Schnäppchen-Tag eigentlich seinen Ursprung und was hat er mit der Börse zu tun?

Eine Erklärung für den Begriff Black Friday findet sich im Börsencrash von 1929. An diesem Tag versuchten viele Menschen Ihre Ersparnisse in letzter Sekunde von der Bank zu retten. Die chaotischen Menschenmassen auf den Straßen sahen von weitem aus wie eine einzige schwarze Masse.

Ein solcher Börsencrash steht am Freitag selbstverständlich nicht bevor. Aber um immer auf der sicheren Seite zu sein, lassen Sie sich doch durch unsere Magazine und Börsendienste in jeder Börsenphase begleiten und beraten. Mit unseren Black Friday Deals sparen Sie direkt 20 %.

Zu den Black Friday Deals

Zögern Sie nicht! Die Angebote sind nur bis zum 30. November aktiv. Egal ob Sie BÖRSE ONLINE testen, mit Euro am Sonntag übers Wochenende über alle wichtigen Entwicklungen informiert sein wollen oder an speziellen Investments in Rohstoffe, Tech-Unternehmen oder Kryptowährungen interessiert sind – mit unseren Black Friday Deals sparen Sie auf alle Abos und Einzelausgaben 20 %.

Jetzt 20 % Rabatt sichern.