Wie entwickeln sich die Aktienmärkte in Zukunft? Wir haben keine Glaskugel, aber wenn dieser Indikator so treffsicher wie früher ist, dürfen sich Anleger freuen.

Die letzten fast vier Jahre waren besonders. Pandemie und Krieg trieben die Inflation in die Höhe. Anleger zogen sich verstärkt vom Aktienmarkt zurück, um ihr Geld in Anlageformen mit vermeintlich mehr Sicherheit zu stecken und viele Indizes wie der amerikanische S&P 500 brachen in der Folge im Jahr 2022 ein. Eine solche Inflation kann dabei durch mehrere Faktoren ausgelöst werden.

Unter anderem spielen eine lockere Geldpolitik in Form von niedrigen Zinssätzen und eine schnell wachsende Geldmenge eine Rolle. Wichtig zu wissen ist aber, dass die Inflation in unserem aktuellen Fall dann auch wieder relativ stark im Jahr 2023 zurückging und die Anleger wieder mehr Lust auf Aktienkäufe hatten. Konkret fiel in Amerika der Verbraucherpreisindex von acht Prozent auf 4,1 Prozent in 2023. Der S&P 500 stieg im Jahresverlauf um 26,3 Prozent an. Viele andere Indizes folgten dem positiven Verlauf.

Und schaut man sich die Vergangenheit an, dann gab es solch starke Rückgänge bei der Inflation bereits zweimal – mit weitreichenden Folgen für den Aktienmarkt in den folgenden Jahren, wie die Experten der Plattform "The Motley Fool" berichteten.

Inflation geht zurück, die Kurse steigen

Der Rückgang der Inflationsrate um insgesamt 3,9 Prozentpunkte im Jahr 2023 war in den USA der stärkste seit 2009. Damals sank der Wert zwischen 2008 und 2009 um 4,2 Prozentpunkte. Und auch damals stieg der S&P 500 explosionsartig an, als die Inflation absackte - nämlich wieder um deutlich mehr als 20 Prozent.

Noch ein Beispiel? Auch von 1981 bis 1982 sank die Inflation um etwa vier Prozent. Und, Sie können es erraten, der S&P 500 stieg um mehr als 20 Prozent. Übrigens ähneln sich die Zahlen in diesem Zeiträumen auch beim DAX. Auch hier ging es 2023 und 2009 um insgesamt mehr als 20 Prozent nach oben. Und auch 1982 stieg der Index in der Rückschau zweistellig, wenn auch nur um etwa 12 Prozent.

Nur leider sagen die Zahlen aus den letzten Jahren allein natürlich nichts darüber aus, wie es in diesem und den kommenden Jahren an den Aktienmärkten weitergeht. Deswegen lohnt sich ein Blick auf die Performance der Aktienindizes nach den Jahren 2009 und 1982.

Kommt jetzt ein langer Bullenmarkt?

Als die Inflationsrate zuletzt 2009 um einen beträchtlichen Wert abrutschte, verzeichnete der S&P 500 in neun aufeinanderfolgenden Jahren einen Gewinn. Das ist die längste Serie in der Geschichte des Index. 1982 stand dagegen immerhin acht Jahre in Folge am Ende ein Plus. Wie sieht es beim DAX aus? Leider nicht ganz so gut. Auf das Plus im Jahr 2009 folgte schon 2011 wieder ein Minus. Davor und danach verzeichnete der Index aber bis zum Jahr 2018 immer ein Plus.

Nach 1982 bewegte sich der deutsche Leitindex dafür immerhin noch vier Jahre insgesamt im Plusbereich. Sollten sich diese Entwicklungen auf heute übertragen lassen, was wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen können, dann gibt es für Anleger zumindest gute Chancen, dass sich der Aktienmarkt jetzt nicht unmittelbar stark abkühlt und die Bullen noch etwas unterwegs sind.

