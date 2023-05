Die Aktie des Münchener Autoherstellers verliert am Freitag mehr als sieben Prozent und rangiert am DAX-Ende. Dahinter steckt jedoch keine fundamentale Schreckensnachricht, sondern vielmehr der Dividendenabschlag. Die BMW-Aktie wird ex Dividende gehandelt. BÖRSE ONLINE checkt, ob sich heute womöglich ein Kauf des Papiers lohnt.

Die Hauptversammlung von BMW hat am Donnerstag, 11. Mai 2023 beschlossen, dass für das Geschäftsjahr 2022 pro BMW-Stammaktie eine von 5,80 Euro auf 8,50 Euro erhöhte Dividende an die Anteilsinhaber ausgeschüttet wird. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 7,8 Prozent.



Am heutigen Freitag wird die BMW-Aktie ex Dividende gehandelt. Der Kurs wird um den Dividendenabschlag korrigiert, die Anteilsinhaber bekommen ihn in den kommenden Tagen in ihr Depot gebucht. Die BMW-Aktie kostet am Freitag-Mittag zeitweise nur noch 99,70 Euro. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 108,40 Euro beträgt der Kursabschlag damit acht Prozent und nur minimal mehr als der Dividendenabschlag.



Der starke Aufwärtstrend seit dem Zwischentief im vergangenem Herbst ist weiterhin intakt. Auch fundamental befindet sich BWM auf gutem Weg. Chef Oliver Zipse sieht die Münchener weiter in der Spur zu den Jahreszielen – im April habe sich der Aufwärtstrend bei den Verkäufen auch nach dem ersten Quartal weltweit fortgesetzt, hieß es am Donnerstag vom Konzern. (Hier die Original-Rede des BMW-Vorstandsvorsitzenden laut Manuskript.)

Erfolge verzeichnete der Hersteller im Q1 vor allem mit seinen teureren Autos und mit den Elektromodellen, die weiter stark zulegten. Von diesen beiden Kategorien verspricht sich Zipse auch im Gesamtjahr noch ordentlich Schub, sodass es wieder zu einem leichten Verkaufsanstieg kommen sollte.

Einschätzungen zur BMW-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW daraufhin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Münchener Autobauer sei stark ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst George Galliers in der vergangenen Woche nach Vorlage der Quartalszahlen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 110 Euro angehoben. In einem inflationären Umfeld schütte der Autobauer beständig Mittel an die Aktionäre aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie. Operativ dürfte sich das laufende Jahr besser entwickeln als bislang angenommen. Das Analysehaus Jefferies stuft BMW hingegen mit "Buy" und einem Kursziel von 120 Euro ein.

Auch BÖRSE ONLINE ist zuversichtlich, dass sich die BMW-Aktie weiter aufwärts schwingt. Mitte April wurde das Kursziel auf 130 Euro erhöht. Ein Kauf der BMW-Aktie könnte also auch nach dem Dividendenabschlag längerfristig lohnen. Eine Stopp-Loss-Order sollte bei 82 Euro platziert werden.



