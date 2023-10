Der Autobauer BMW konnte im Sommerquartal überzeugen und verkauft zunehmend mehr E-Autos. Lohnt es sich, bei der Aktie jetzt noch zuzugreifen?

Die Geschäfte in Europa und Amerika brummen: BMW konnte im Sommerquartal rund 621.699 Fahrzeuge von BMW, Mini und Rolls-Royce verkaufen. Das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Reuters gab der Vertriebschef Pieter Nota bekannt, dass sich das Unternehmen auf einem guten Kurs befände, die gesteckten Wachstumsziele für das Jahr 2023 zu erreichen.

In Europa schaffte BMW sogar ein zweistelliges Absatzplus, in den USA waren es 7,8 Prozent. Allerdings: Schwäche zeigte BMW im wichtigen Markt China. Hier verkaufte der Autohersteller 1,8 Prozent weniger Autos als im Vorjahr. China macht sich zunehmend mit eigenen Automarken wie BYD einen Namen. Insgesamt konnte BMW in den ersten neun Monaten über fünf Prozent mehr Fahrzeuge, insgesamt 1,8 Millionen, verkaufen. Und erst im August hatte der Autobauer sein Ziel für den Fahrzeugabsatz angehoben.

BMW auf Elektro-Kurs – Aktie jetzt kaufen?

Der größte Wachstumstreiber lag bei Premiumfahrzeugen und E-Autos. Mit 93.931 Fahrzeugen konnte BMW fast 80 Prozent mehr E-Autos als noch im Vorjahr verkaufen. Damit kommt der Konzern seinem Gesamtjahresziel, den E-Auto-Anteil auf 15 Prozent vom gesamten Absatz zu heben, immer näher. Großer Beliebtheit erfreut sich dabei der vollelektrische i4. Im Schlussquartal hofft BMW außerdem auf zusätzlichen Schub durch die elektrische Version des 5er BMWs.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits 13 Prozent im Plus und konnte heute dank den guten Nachrichten bereits über 2,5 Prozent zulegen. Ein durchschnittliches Kursziel von 110,88 Euro verspricht derzeit außerdem über 14 Prozent Kurschance. Analysten wie Morningstar sehen mit 160 Euro sogar rund 65 Prozent Kurschance. Zudem glänzt BMW mit einer Dividendenrendite von sagenhaften 8,76 Prozent.

Mit Material von rtr

