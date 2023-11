Am Freitag veröffentlicht BMW seine Quartalszahlen. Sollte man die aktuelle Kurskorrektur als Einstiegschance wahrnehmen? Von Valentin Redl

Im Bereich der Elektrifizierung geht es bei BMW zügig voran, doch die Aktie befindet sich auf holprigem Terrain. Die Kursgewinne von Anfang des Jahres sind fast eingedampft, am Freitag werden die Quartalszahlen veröffentlicht. Doch bringen diese wirklich Erleichterung für die Aktie?

Elektrifizierung im Rekordtempo

Bei BMW sollen im laufenden Jahr die elektrifizierten Fahrzeuge 15 Prozent zum Gesamtabsatz beisteuern, eine Zahl, die in der Branche in Deutschland respektabel hoch ist. Dies geschieht jedoch inmitten eines immer intensiver werdenden Wettbewerbs, insbesondere durch die chinesischen Rivalen, die mittlerweile nicht nur den Heimatmarkt beliefern, sondern auch erfolgreich nach Europa expandieren.

Die Neue Klasse

Für BMW liegt der Fokus jetzt auf der Neuen Klasse. Diese innovative elektrische Produktionsplattform, gespickt mit modularer Software für Antrieb, Fahrwerk und Assistenzsysteme, markiert ein neues Zeitalter für BMW. Hier möchten die Münchner nicht nur eine höhere Reichweite und Ladegeschwindigkeit bieten, sondern auch die Konkurrenz in puncto Bordnetz und Fahrassistenz übertreffen.

Batteriezellen und der Blick in die Zukunft

Ein Schritt Richtung neue Klasse ist das Pilotwerk in Parsdorf bei München. Dort sollen jetzt neue Batteriezellen in Zusammenarbeit mit den Zulieferern erprobt und gefertigt werden, die ab 2025 auf die Straße kommen sollen. Die Vision sei eine vollständig kreislauffähigen Batteriezelle, aus recyceltem Kathodenmaterial.

Doch während BMW auf technologischer Ebene solide expandiert, erlebt die Aktie turbulente Zeiten. Zunehmende Konkurrenz aus China, kostspielige Arbeitsverträge der US-Autobauer und eine schwächelnde Konjunktur setzten dem einst stabilen Aufwärtstrend zu.

Chartanalyse

Die Erwartungen an die Quartalszahlen sind gedämpft. Das zeigt sich auch in der Aktie, seit Anfang des Monats ging es fast zehn Prozent abwärts. Die Aktie liegt nun bei 87,6 Euro und damit nur wenige Prozent über dem Kurs zu Jahresanfang. Der Aufwärtstrend ist seitdem umgeschwenkt, der Kurs notiert unter 50- und 100-Tages Linie; charttechnisch sieht es düster aus bei BMW. Ob die Quartalszahlen so erfreuliche Finanzen vermelden können, dass nachhaltige Besserung in Sicht ist bleibt abzuwarten.

