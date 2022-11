BÖRSE ONLINE startet in die Geburtstagswoche. Die erste Ausgabe von Deutschlands erstem Börsenmagazin erschien am 6. November 1987. Seitdem ist BÖRSE ONLINE zu einem der führenden Anlegermagazine in Deutschland gewachsen.

Das Timing für die erste Ausgabe BÖRSE ONLINE hätte nicht aufregender sein können, denn es herrschte ein ähnlich schwieriges Marktumfeld, wie wir es aktuell erleben. BÖRSE ONLINE konnte sich jedoch in jeder Marktphase behaupten und hat Anleger in den vergangenen Jahrzenten durch die Höhen und Tiefen an der Börse begleitet.

Seit 35 Jahren vermittelt BÖRSE ONLINE nun schon unabhängige und profunde Informationen für eine erfolgreiche Investmentstrategie und versorgt Leserinnen und Leser mit Analysen und Anlage-Ideen.

Für Ihr Vertrauen möchten wir Ihnen nun etwas zurückgeben. Aus diesem Grund schenkt BÖRSE ONLINE Ihnen eine Woche lang 35 % Rabatt auf alle digitalen Abos. Das Angebot ist gültig bis 9. November 2022.

Jetzt mitfeiern und profitieren

Setzen Sie auf das Original und handeln Sie in jeder Börsenphase richtig. Mit einem umfassenden Datenbank-Teil liefert BÖRSE ONLINE detaillierte Kennzahlen zu rund 600 deutschen Aktien und einer Vielzahl von Auslandstiteln. BÖRSE ONLINE richtet sich mit seinem Angebot an Profis und alle, die es werden wollen.

Sichern Sie sich jetzt 35 % auf alle digitalen Abos.