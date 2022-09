09.41 Uhr - Gewinnmitnahmen machen RWE nach der Vorlage der Halbjahresbilanz zu schaffen. Die Aktien verlieren im Dax zeitweise fast vier Prozent auf 40,82 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen haben die Titel rund sechs Prozent zugelegt. Da RWE die Prognose bereits Ende Juli angehoben habe, fehle es heute an Neuigkeiten, sagt ein Händler. "Da verabschieden sich ein paar Anleger dann." Für E.ON geht es dagegen 1,4 Prozent bergauf. Die Aktien sind damit Spitzenreiter im Dax. Am Mittwoch hatten die Anleger mit gemischten Gefühlen auf die Zahlen des Energiekonzerns reagiert. Die Titel verloren 2,3 Prozent.

09.30 Uhr - Nach einer Herunterstufung hält TAG Immobilien am Donnerstag die rote Laterne im MDax. Die Aktien verlieren in der Spitze mehr als acht Prozent auf 10,32 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Titel auf "Sell" von "Hold" heruntergenommen und das Kursziel auf 9,50 (24) Euro gesenkt.

rtr