09.26 Uhr - Die Aktien der Deutschen Börse halten mit einem Abschlag von 1,8 Prozent die rote Laterne im Dax. Die Finanzaufsicht Bafin hatte mitgeteilt, sie habe bei einer Sonderprüfung Mängel bei der Tochter Clearstream festgestellt und das Halten zusätzlicher Eigenmittel angeordnet. Die Deutsche Börse erklärte, sie habe die von der Finanzaufsicht gerügten Mängel im Risikomanagement zum Teil behoben.

07.36 Uhr - Nach der Rally am Vortag gibt der Ölpreis zum Wochenschluss wieder nach. Das US-Öl WTI verliert in der Spitze 0,8 Prozent auf 93,60 Dollar je Fass. Das Nordseeöl Brent wird mit 98,87 Dollar je Barrel 0,7 Prozent niedriger gehandelt. Am Donnerstag hatte die erhöhte Prognose der Internationale Energieagentur (IEA) für die Ölnachfrage in diesem Jahr die Preise um mehr als vier beziehungsweise drei Prozent nach oben getrieben. Für Verunsicherung sorgte jedoch, dass die Opec wegen der konjunkturellen Unsicherheiten von einer geringeren Ölnachfrage ausgeht und ihre Prognose bereits zum dritten Mal seit April gekürzt hat. Es gebe derzeit viel Ungewissheit im Markt bezüglich der Nachfrage, sagte Justin Smirk von Westpac. Und solange dies anhalte, bleibe der Markt volatil.

rtr