13.25 Uhr - US-Einzelhändler Target hinkt den Rivalen Walmart und Home Depot hinterher. Nach einem Gewinneinbruch und einem Umsatz unter den Erwartungen geben die Anteilsscheine von Target vor US-Börsenstart um rund drei Prozent nach. Walmart und Home Depot legten am Vortag überraschend starke Ergebnisse vor und trieben damit die US-Börsen an. Walmart setzt stärker auf Lebensmittel und konnte die inflationsgeplagten Kunden mit Rabatten locken.

10.00 Uhr - Nach dem Entwicklungs-Aus für das Brustkrebsmedikament Amcenestrant sacken die Aktie von Sanofi um bis zu 4,6 Prozent ab und sind das Schlusslicht im Pariser Leitindex. Die Nachricht sei eindeutig negativ, sagten die Analysten von Credit Suisse. Der Wirkstoff sei ein Flaggschiff-Medikament und ein wichtiger onkologischer Posten in der Pipeline von Sanofi gewesen, mit dem Potenzial, das Wachstum des französischen Pharmakonzerns ab 2025 voranzutreiben.

08.10 Uhr - Gesunkene Treibstoff-Lagerbestände in den USA stützen die Preise von Brent und WTI. Die Nordseesorte verteuert sich um 1,1 Prozent auf 93,37 Dollar je Fass, US-Leichtöl um 1,2 Prozent auf 87,60 Dollar. "Ein Rückgang der US-Benzinvorräte in der zweiten Woche in Folge hat den Anlegern versichert, dass die Nachfrage robust ist, und sie zu Käufen animiert", sagte Analyst Kazuhiko Saito vom Handelshaus Fujitomi Securities. "Trotzdem wird erwartet, dass der Ölmarkt aufgrund von Sorgen über eine mögliche globale Rezession mit ziemlich hoher Volatilität unter Druck bleiben wird."

08.00 Uhr - Die Angst vor Lieferengpässen treibt die Zink- und Aluminiumpreise an den chinesischen Terminbörsen. Auslöser sind Produktionsunterbrechungen in Europa und China. Der meistgehandelte Zinkkontrakt im September an der Shanghai Futures Exchange steigt um 4,6 Prozent und markiert mit 25.935 Yuan pro Tonne ein Zwei-Monats-Hoch. Aluminium verteuert sich um 3,3 Prozent auf 18.570 Yuan pro Tonne.

rtr