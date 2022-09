13.32 Uhr - Die Aussicht auf einen geringeren Rückgang beim Jahresgewinn als zuletzt befürchtet treibt vor US-Börsenstart Walmart-Aktien an. Die Titel des US-Einzelhändlers ziehen mehr als drei Prozent an, nachdem der Konzern die durch die Inflation gebeutelten Kunden mit Rabatten überzeugen konnte. Walmart rechnet deshalb für das Geschäftsjahr nun mit einem Rückgang des Gewinns je Anteilsschein um neun bis elf Prozent, statt dem zunächst vorhergesagten Rückgang um elf bis 13 Prozent. Erst vergangenen Monat schreckte Walmart Investoren mit einer herabgesetzten Gewinnprognose.

12.58 Uhr - Trotz eines über den Vorhersagen liegenden Quartalsumsatzes und -gewinns geben die Aktien von Home Depot vor US-Börsenstart um zwei Prozent nach. Anleger zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Baumarktkette ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nicht nach oben anpasste. Negativ wurde auch gesehen, dass die höheren Preise zwar die durchschnittlichen Ausgaben pro Kauf um mehr als neun Prozent in die Höhe trieben, aber die Kundentransaktionen in den Filialen um drei Prozent zurückgingen.

12.20 Uhr - Nach enttäuschenden Geschäften in den USA geben die Aktien von Pandora an der Börse in Kopenhagen um bis zu acht Prozent nach. Auch wenn der weltgrößte Schmuck-Hersteller die Verkäufe in der Branche nicht von der steigenden Inflation beeinträchtigt sieht, geriet der US-Umsatz unter Druck. Enttäuscht habe zudem ein unter den Prognosen gebliebenes Quartalsergebnis und das Fehlen eines Handelsupdates, teilten die Analysten der US-Bank JPMorgan mit.

10.47 Uhr - Delivery Hero baut die Kursgewinne nach Vorlage von Zahlen auf bis zu 13,7 Prozent aus. "Die Aussicht, dass tatsächlich die Profitabilitätsziele erreicht werden, ist der Trigger", sagte ein Händler. Zudem treibe ein positiver Analystenkommentar von JPMorgan die Aktie.

10.18 Uhr - Der Bergbauriese BHP punktet bei Anlegern mit einem überraschend starken Ergebnis und einer Rekorddividende. Die Aktien des nach Marktwert größten Bergbaukonzerns zogen an der Börse in London in der Spitze um fünf Prozent an. Die gestiegenen Preise für Kohle und Kupfer brachten BHP den höchsten Gewinn seit elf Jahren ein.

09.55 Uhr - Spekulationen auf eine nachlassende Nachfrage wegen trüber Konjunkturaussichten zieht den Ölpreis weiter nach unten. Rohöl der Nordsee-Sorte Brent fällt um bis zu 1,6 Prozent auf 93,59 Dollar pro Barrel. "Die Rohstoffpreise standen durchweg unter Druck, da die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli ein schwächeres Wachstumsbild zeichneten als zuvor erwartet, was zu erneuten Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten führte", konstatiert Yeap Jun Rong, Marktstratege der IG Group.

rtr