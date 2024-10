Rückt der Traum vom Range Rover schon etwas näher? So sieht es aktuell beim Börsenspiel "Trader 2024" aus.

Während es zuletzt positive US-Arbeitsmarktdaten zu vermelden gab, setzte der Ölpreis seinen geopolitisch angetriebenen Höhenflug weiter fort, Brent-Öl verteuerte sich auf Wochensicht um rund neun Prozent. Dies brachte auch die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer deutlich nach oben. Aufwärts ging es auch für „Kobold“.

Bereits seit einigen Tagen konnte sich der Börsenspiel-Teilnehmer in den Top Ten festsetzen. Durch einige geschickte Trades mit DAX-Turbos wuchs sein Depot bis auf 450 000 Euro an, damit ist „Kobold“ die aktuelle Nummer eins in der Gesamtwertung. Er blieb dabei seiner Scalping-Strategie treu, eingegangene Positionen bereits nach wenigen Minuten mit — im Vergleich zu seinen Mitstreitern — kleinem Gewinn zu verkaufen. Insgesamt 918 Trades hat „Kobold“ damit bereits auf der Uhr. Auf Platz 2 in der Rangliste folgt „Sasie“ mit 436 000 Euro. Mit bislang insgesamt 27 Trades im Spiel lässt sie es etwas ruhiger angehen. Zuletzt hat sie mit einem mittlerweile ausgeknockten BEST Turbo Call auf Gold einen Treffer gelandet und nahe des Tageshochs Freitagfrüh verkauft. Das Depot von „Krazmov“ verlor etwas an Wert. Der Spieler konnte jedoch mit 398 000 Euro seinen dritten Platz verteidigen, da den unmittelbar hinter ihm rangierenden Teilnehmern das Glück am Berichtstag ebenfalls nicht gewogen war.

Die Wochengewinnerin Mareen L. aus Nossen konnte sich hingegen stark verbessern. Dank einem BEST Turbo Call auf das Währungspaar Euro/Yen mit einem Plus von über 1000 Prozent konnte sie sich vom zehnten Platz bis ganz nach vorn an die Spitze kämpfen. Insgesamt kommt sie unter dem Namen „murinae“ so auf eine Wochenperformance von 178 Prozent. Damit hat sie sich den Wochengewinn von 2222 Euro gesichert. Über ein neues iPhone 15 darf sich David H. alias dph1337 aus Hadamar freuen.

