Eine Ära neigt sich dem Ende: Der 94-jährige Starinvestor Warren Buffett hat seinen baldigen Rückzug angekündigt. Grund genug, seine jüngsten Käufe unter die Lupe zu nehmen. Er setzt auf eine neue Branche.



Jedes Jahr wartet die Börsenwelt gespannt auf den Brief von Warren Buffett an die Aktionäre seiner Berkshire Hathaway, in dem der Altmeister wertvolle Einblicke und Ratschläge gibt. In diesem Jahr jedoch klangen seine Worte anders: Der 94-jährige Starinvestor wies darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis sein designierter Nachfolger Greg Abel die Führung übernehmen wird. Dies ließ erkennen, dass die Ära des „Orakels von Omaha“ sich dem Ende zuneigt. Angesichts dieser bevorstehenden Veränderung lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die jüngsten Investitionen von Buffett und seinen Beratern Ted Weschler und Todd Combs zu werfen. Diese sind in den jüngst veröffentlichten 13F-Filings zu finden, in denen große US-Investoren ihre Transaktionen gegenüber der Börsenaufsicht SEC offenlegen müssen.



Eine der auffälligsten Investitionen ist der Einstieg in Constellation Brands. Trotz seines umfangreichen Portfolios und der starken Markenentwicklung geriet die Aktie in den letzten Jahren unter Druck. Nach einer drei Jahre andauernden Seitwärtsbewegung brach der Kurs Ende 2024 aufgrund enttäuschender Quartalszahlen von 220 auf 160 Dollar ein. Doch nach der Nachricht über Buffetts Einstieg stieg der Kurs wieder an. Berkshire Hathaway hat 5,62 Millionen Aktien erworben und ist nun mit rund einer Milliarde US-Dollar in Constellation Brands investiert.



Die 13F-Filings bieten einen exklusiven Einblick in die Investmentstrategien von Warren Buffett und anderen Vermögensverwaltern, die mehr als 100 Millionen Dollar in Wertpapiere halten. Wer tiefere Einblicke in die Anlagestrategien führender Investoren gewinnen möchte, ohne sich durch unzählige Daten zu kämpfen, sollte die Börsenbriefe 13F-Berichte nicht verpassen. Die Experten Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein werten die 13F-Filings gründlich aus und präsentieren Ihnen die 50 besten Aktien aus über 16.500 Titeln. So können Sie sich auf die vielversprechendsten Investitionen konzentrieren und Ihre eigene Anlagestrategie gezielt verbessern.

Möchten Sie von diesen exklusiven Einblicken profitieren und den Erfolg der größten Investoren nachahmen? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen! Verpassen Sie nicht die Chance, sich die besten Depots-Chancen zu sichern – ohne aufwendige Eigenrecherche. Die Anmeldung ist nur noch bis zum 26. Februar 2025 um 12 Uhr möglich!



Sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar der 13F-Berichte!



Jetzt dem Geld der Big Player folgen