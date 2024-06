Anleger aufgepasst! Die Analysten an der Wall Street haben wieder einige besondere Aktien ins Auge gefasst, bei denen dreistellige Kurssprünge nicht unmöglich sind. Was steckt hinter den Titeln und lohnt sich ein Kauf?

Es ist der Traum vieler Anleger: Aktien finden, die ein explosionsartiges Wachstum versprechen und dann auch liefern. Wenn es nur so einfach wäre. Denn entsprechende Aktien zu finden und einschätzen zu können, ist für Börsianer meist keine leichte Aufgabe. Gut, dass es zumindest an der Wall Street viele Experten gibt, die tief in die Analyse einzelner Wertpapiere involviert sind und regelmäßig ihre Einschätzungen teilen. Zwei Titel stechen dabei gerade besonders ins Auge.

Evolv Technologies

Evolv Technologies ist ein Unternehmen für Sicherheitstechnologien. Der Konzern bietet zum Beispiel zur Sicherheit von Veranstaltungsorten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen eine Waffenerkennung an, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Gerade in den USA ist das ein großes Thema und die Wall Street ist bei dem Papier bullisch.

Die Analysten von Northland Securities bewerteten die Aktie zuletzt mit einem Kursziel von 6,50 US-Dollar, was einem Upside von 150 Prozent entspricht. Die Experten von TD Cowen sind mit ihrer potenziellen Wachstumsprognose von über 130 Prozent nicht weit dahinter. Im Schnitt traut die Wall Street dem Papier ein Wachstum von mehr als 113 Prozent zu.

Für mutige Anleger könnte die Aktie einen Blick wert sein. Aufgrund seines noch einstelligen Börsenwertes sind starke Schwankungen bei dem Papier aber kaum auszuschließen und Konkurrenz kann das Geschäftsmodell solcher Unternehmen schnell in Bedrängnis bringen.

Olema Pharmaceuticals

Das Biotech-Unternehmen Olema ist auf die Entwicklung, Entdeckung und Vermarktung von Therapien für Krebserkrankungen von Frauen spezialisiert. Zuletzt rieten die Analysten von H.C. Wainwright mit einem Kursziel von 30 US-Dollar zum Kauf der Aktie. Das Erreichen dieses Ziels wäre momentan mit einem Kurssprung von rund 114 Prozent verbunden. Im Schnitt rechnet die Wall Street mit einem Aufwärtspotenzial von fast 90 Prozent.

Erst am Dienstag war der Titel bereits um fast 20 Prozent gestiegen. Auch hierbei handelt es sich aber um ein Investment für spekulative Anleger. Unter Biotech-Werten sind hochprozentige Kursziele keine Seltenheit, die Verluste können aber ähnlich hoch ausfallen.

