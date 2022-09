Erst am Donnerstag gab die EZB die stärkste Zinserhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds bekannt. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel ist das noch nicht genug – er fordert noch deutlich stärkere Zinserhöhungen

In einem Interview mit Deutschlandfunk begrüßt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel die jüngsten Maßnahmen der EZB und spricht sich für weitere Zinserhöhungen aus, um die Inflation zu bekämpfen. "Und es müssen, wie gesagt, wenn das Inflationsbild so bleibt, weitere deutliche Schritte folgen", so Nagel. "Auch in naher Zukunft, selbstverständlich." Für die nächsten Monate seien weitere Erhöhungen nötig, um die Inflation zu bekämpfen.

"Die Inflationsrate ist viel zu hoch", sagt Nagel. Durch die Geldpolitik versucht man zu verhindern, dass sie sich nicht zunehmend auf alle Bereiche der Wirtschaft auswirkt. Die Konsequenz: Höhere Zinsen. Das werde laut Nagel noch eine Zeit lang so andauern.

Nagel bekräftigt Ausblick – Inflationsrate bis zu zehn Prozent im Winter

Die Inflation ist derzeit präsent wie nie. Im Euroraum erreichte die Teuerungsrate im August einen Rekordstand von 9,1 Prozent. Laut Bundesbank-Präsident Nagel sollte diese Teuerung zunächst weiter ansteigen. Für Deutschland bekräftigte er seine Prognose: "Derzeit sehen wir die Spitze im Dezember möglicherweise hier dann bei über zehn Prozent“.

Immerhin: 2023 könnte sich die Inflation etwas drosseln: "Aber dennoch wird die Inflationsrate auch im kommenden Jahr voraussichtlich mit über sechs Prozent deutlich zu hoch liegen." Rezession? Nicht unwahrscheinlich. "Derzeit deutet ja einiges darauf hin, dass wir möglicherweise zum dritten, vierten Quartal diesen Jahres ganz flache Wachstumsraten sehen werden - möglicherweise auch eine zurückgehende wirtschaftliche Entwicklung".

Am Donnerstag gab die EZB die stärkste Zinserhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 bekannt, erhöhte sie um 0,75 Prozentpunkte. Erst im Juli hatte die EZB die Zinswende gestartet, hob sie zum ersten Mal seit 2011 an. Am 27. Oktober folgt die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank.

js mit Material von rtr