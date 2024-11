In den letzten Tagen hat Star-Investorin Cathie Wood bei dieser Biotech-Aktie zugeschlagen, die laut Analysten noch ein Kurswachstum von über 300 Prozent verspricht. Ist der potenzielle Highflyer auch etwas für Ihr Depot?



Star-Investorin Cathie Wood ist bekannt dafür, mit ihren ARK-Investmentfonds auch mal die ein oder andere risikoreiche Wette einzugehen. Für gleich mehrere ihrer Fonds hat Wood kürzlich bei einer Biotech-Aktie zugeschlagen, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Ist der Erfolg vorprogrammiert?



Diese Biotech-Aktie hat es Cathie Wood angetan

Insgesamt 421.666 Aktien des Biotech-Unternehmens Intellia Therapeutics hat Wood gekauft und auf verschiedene ARK-Fonds verteilt. Der Konzern entwickelt Gentherapien in klinischen Studien und hatte am letzten Donnerstag vielversprechende Ergebnisse einer Phase-2-Studie zu dem Medikament NTLA-2002 veröffentlicht. Das Mittel dient zur Behandlung des hereditären Angioödem (HAE), einer Erbkrankheit, bei der sich immer wieder Flüssigkeit außerhalb der Blutgefäße ansammelt. In der besagten Studie konnte bei 27 Patienten die Rate der monatlichen Krankheitsanfälle um bis zu 86 Prozent gesenkt werden.

Unter elf Patienten, die eine höhere Dosis des Mittels erhielten, acht Personen acht Monate nach Einnahme keine Anfälle mehr, wie das Unternehmen mitteilte. Schwerwiegende Nebenwirkungen gab es keine. Die erfolgreiche Behandlung von seltenen Erbkrankheiten ist für Biotech-Konzerne immer eine große Sache, immerhin können entsprechende Medikamente teils zu hohen Preisen verkauft werden. Davon scheinen sich auch viele Analysten im Fall von Intellia etwas zu versprechen.



300 Prozent Upside bei Intellia-Aktie?

Laut Daten der Palttform „MarketScreener“ liegt das durchschnittliche Kurspotenzial unter 30 Analysten für die Intellia-Aktie bei 303 Prozent. Anleger sollten sich aber jetzt nicht Hals über Kopf auf die Aktie stürzen. Es gibt auch vorsichtigere Stimmen. Baird-Analyst Jack Allen hatte sein Kursziel von 24 auf 18 US-Dollar gesenkt und bezweifelt, ob die Ergebnisse zum Medikament NTLA-2002 Intellia zu mehr Bekanntheit und Erfolg führen werden.

Im Handel versetzte die Analyse dem Titel, die um 20 Prozent einbrach, einen schweren Schlag. Intellia bleibt also ein schwankungsanfälliger Kandidat und damit eine durchaus passende Ergänzung für das Portfolio von Cathie Wood. Selbst spekulative Anleger sollten aber noch die anstehenden Quartalszahlen am 31. Oktober abwarten.



