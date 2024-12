Wenn die legendäre Investorin Cathie Wood eine Aktie in ihrem Portfolio besonders hoch gewichtet, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Aktuell bietet eine ihrer Favoriten Analystenschätzungen zufolge ein Aufwärtspotenzial von bis zu 300 Prozent. Aber was macht dieses Unternehmen so besonders?

Cathie Wood ist bekannt dafür, mit ihrer Investmentfirma ARK Invest auf disruptive Technologien zu setzen. Sie konzentriert sich auf Unternehmen, deren Potenzial sich vor allem in der Zukunft entfalten soll – ein Ansatz, der oft risikoreich ist, da viele dieser Unternehmen noch nicht profitabel arbeiten. Doch genau hier liegt ihre Stärke: Woods Team erkennt oft früh, welche Innovationen langfristig revolutionär sein könnten.

Ein Unternehmen winkt aktuell mit besonders hohen Kursschancen...

In ihrem Flaggschiff-Produkt, dem ARK Innovation ETF, belegt CRISPR Therapeutics die siebtgrößte Position. Im Genomic Revolution ETF ist es sogar die drittgrößte. Kein Zufall, denn die Technologie von CRISPR hat das Potenzial, ganze Industrien zu transformieren.

CRISPR Therapeutics wurde 2013 gegründet und hat mit Emmanuelle Charpentier eine Nobelpreisträgerin als Mitgründerin. Sie erhielt 2020 zusammen mit Jennifer A. Doudna den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas9. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es, DNA gezielt zu schneiden und zu verändern – ein Gamechanger in der Medizin.



Das Unternehmen ist Vorreiter auf diesem Gebiet und hat bereits ein zugelassenes Medikament auf den Markt gebracht: eine Gentherapie gegen Sichelzellenanämie. Weitere Therapien sind in der Entwicklung, und mit 1,9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln sowie schuldenfreier Bilanz ist CRISPR finanziell gut aufgestellt, um die Forschung voranzutreiben.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Bis zu 300% Kurschance: Für diese Cathie Wood Aktie sind Analysten super bullisch

Trotz eines aktuellen Kursrückgangs von 21 Prozent seit Jahresbeginn sehen viele Analysten erhebliches Potenzial bei CRISPR. Der Kurs liegt derzeit bei etwa 52 US-Dollar – weit entfernt vom Hoch von rund 200 US-Dollar im Januar 2021.



Brookline Capital Markets vergibt mit einem Kursziel von 199 US-Dollar das höchste Potenzial – ein Plus von 300 Prozent. Piper Sandler sieht mit 105 US-Dollar rund 111 Prozent Aufwärtspotenzial. Die Bank of America und Citi sehen ebenfalls Kurschancen im Bereich von 100 Prozent.

Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 67 US-Dollar, was immer noch eine attraktive Steigerung von etwa 3035Prozent bietet.

CRISPR Therapeutics ist, wie viele Biotech-Unternehmen, noch nicht profitabel – ein Risiko, das Anleger berücksichtigen sollten. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen weitere Medikamente zur Marktzulassung bringen kann. Doch das langfristige Potenzial der bahnbrechenden Gentechnik, die bereits mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, ist nicht von der Hand zu weisen.



Fazit: Wer auf Cathie Wood und ihre Vision setzt, könnte mit CRISPR Therapeutics eine der spannendsten Aktien der Biotech-Branche im Depot haben. Die hohen Kursziele und die Marktführerschaft im Bereich der Geneditierung machen die Aktie zu einer Überlegung wert – auch wenn die Investition, wie bei disruptiven Technologien üblich, mit Risiken behaftet ist.

Lesen Sie auch: Nicht Nvidia: Forbes verrät die 7 besten Geheimtipp-Aktien für 2025