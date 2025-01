Diese fünf Aktien haben jetzt das Potenzial um 500 Prozent zu steigen und damit die nächste Tesla oder GameStop zu werden. Doch nur wer schnell ist, der hat auch eine Chance dabei zu sein, denn schon bald könnte diese Chance verfliegen.

Denn mit Short Squeezes könnte es für Anleger bei fünf von uns identifizierten Aktien jetzt möglich sein, bis zu 500 Prozent Kurspotenzial zu realisieren (Hier geht es zum aktuellen Report mit der Analyse). Doch was genau steckt eigentlich dahinter?

Die nächste Tesla oder GameStop?

Spätestens seit dem Jahr 2021 ist der Begriff Short Squeeze ins kollektive Gedächtnis der Börsianer eingebrannt worden. Damals sammelten sich in Foren der Social-Media-Plattform Reddit Privataktionäre, um von Shortsellern attackierte Aktien zu kaufen und diese dadurch in die Höhe zu treiben. Damals explodierten so die Aktien des Spieleherstellers GameStop um in der Spitze 1680 Prozent (Short-Quote am Hoch bei 140 Prozent) oder die Papiere der Kinokette AMC um 490 Prozent (Short-Quote am Hoch 45 Prozent) binnen weniger Tage bzw. Wochen.

Hier geht es zum aktuellen Report mit fünf Aktien, die jetzt explodieren könnten.

Doch nicht nur durch eine große Anzahl von Privatanlegern kann ein solcher Short Squeeze erfolgen. Beispiele der Vergangenheit wie Tesla zeigen, dass sich Leerverkäufer schlicht und ergreifend irren oder positive Nachrichten ihnen die Suppe versalzen können. So gilt der E-Autobauer, der mehrmals an der Insolvenz vorbeigeschrammt ist, als einer der größten Short Squeezer der Geschichte. Konkret explodierte die Aktie um 200 Prozent vom November 2019 bis Februar 2020 und nach dem Corona-Crash um 700 Prozent bis zum Anfang des Jahres 2021, als zunehmend mehr Leerverkäufer ihre Positionen mit massiven Verlusten aufgaben. Dadurch erreichte Tesla sogar eine abnorm hohe dreistellige KGV-Bewertung, die sich bei dem Unternehmen bis heute nicht abgebaut hat. In der Spitze lag die Short-Quote vor dem Squeeze übrigens bei 25 Prozent.

Chance auf 500%

Wer dementsprechend womöglich schnelle Gewinne machen und den nächsten Short Squeeze nicht verpassen will, der sollte einen Blick auf die fünf Aktien aus dem aktuellen BÖRSE ONLINE Aktienreport werfen. Diese könnten exzellente Kandidaten sein, um plötzlich anzusteigen und den Leerverkäufern die Finger zu verbrennen.

Allerdings lohnt es sich, schnell zu sein, denn aufgrund der hohen Short-Quoten könnten die Titel jederzeit durch die Decke gehen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den aktuellen BÖRSE ONLINE Aktien-Report.