Die klügste KI frägt den klügsten Investor nach seinem besten Tipp beim Investieren. Die Antwort, die Ray Dalio für ChatGPT hat, könnte vielen Anlegern bares Geld bringen

Er ist Gründer des größten Hedgefonds der Welt: Ray Dalio (73). Mit seiner Firma Bridgewater Associates wurde der legendäre Investor weltberühmt. Das Tolle: Das Geheimnis seines Erfolgs behält er nicht für sich. Auf seinem YouTube-Kanal „Principles by Ray Dalio“ mit über zwei Millionen Followern gibt er regelmäßig Einblicke in seine Strategien und Ansichten.

So ging er in einem Video am Wochenende auf eine ganz besondere Anfrage ein, wie „Fortune“ berichtete. Die kam von niemand anderem als ChatGPT persönlich. Ein Abonnent von Dalio schrieb diesem nämlich: „Hi Ray, ich habe ChatGPT gebeten, dir eine Frage zu stellen. Hier ist sie: Was ist die wichtigste Lektion, die du übers Investieren während deiner Karriere gelernt hast?“

Das ist Ray Dalios wichtigster Tipp an Anleger

Ray Dalio hat darauf eine erstaunlich präzise Antwort, die einigen Anlegern hohe Renditen bescheren könnte. Zuerst scherzte er allerdings, dass ChatGPT darauf wohl eine ähnlich gute Antwort wie er liefern könne. Dennoch gab er dann eine sehr klare Antwort. „Das wichtigste Prinzip ist, was ich den ‚Heiligen Grahl‘ des Investierens nenne." Und der heißt: Diversifizierung. „Wenn man zehn bis 15 gute, nicht miteinander korrellierende Investments zusammenbekommt, kann man sein Risiko um 80 Prozent reduzieren, ohne seinen Return zu reduzieren“, so Dalio. Risikominimierung sei der Schlüssel. Doch wie bekommt man das hin?

„Du musst herausfinden: Worin bist du gut? Was weißt du? Und was weißt du nicht?“ Dalio weißt darauf hin, dass sich Anleger immer daran erinnern sollen, dass „das, was man nicht weiß, größer ist als das, was man weiß“. Und: „Viele Leute denken, dass der Weg, wie man viel Geld verdient, die beste Einzel-Wette oder ein paar Wetten zu haben. Das ist falsch. Das wird dich aus dem Spiel werfen.“

