Der globale Robotikmarkt wird von aktuell 45,85 Milliarden US-Dollar bis 2030 auf über 200 Milliarden US-Dollar wachsen – eine Vervierfachung in nur sechs Jahren! Doch nicht jedes Unternehmen wird davon gleichermaßen profitieren. Hohe Entwicklungskosten, intensiver Wettbewerb und Marktrisiken machen die Auswahl der richtigen Aktien entscheidend.

Die nächste technologische Revolution steht vor der Tür – und sie trägt den Namen Robotic Process Automation. Was heute noch für viele nach Zukunftsmusik klingt, ist in Wahrheit eine milliardenschwere Wachstumsbranche, die das Potenzial hat, unsere Welt grundlegend zu verändern. Star-Investorin Cathie Wood prognostiziert, dass der Markt für humanoide Roboter auf gigantische 24 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Bereits bis 2030 sollen adaptive Roboter Fertigungsprozesse um 15 Prozent effizienter machen und Millionen Arbeitsplätze automatisieren.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, spricht sogar von einem „ChatGPT-Moment für die Robotic“ – einer Entwicklung, die mit dem explosionsartigen Erfolg der künstlichen Intelligenz vergleichbar ist. Die Kombination aus fortschrittlicher KI, leistungsstarker Hardware und dem global wachsenden Bedarf an Automatisierung sorgt für ein enormes Wachstumspotenzial. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, welche Chancen sich daraus ergeben: Seit dem Start von ChatGPT im November 2023 hat sich die Microsoft-Aktie verdoppelt, Broadcom vervierfacht und Nvidia sogar verzehnfacht. Robotic-Aktien stehen erst am Anfang dieser Entwicklung – und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dabei zu sein!

Welche Unternehmen werden diese Revolution anführen? Wo liegen die größten Chancen, aber auch die möglichen Risiken? Antworten liefern Golo T. Kirchhoff, zertifizierter Financial Planner und Erfinder des Kirchhoff-Systems, sowie Frank Pöpsel, Geschäftsführender Chefredakteur von BÖRSE ONLINE, im neuen Aktienreport „Die Robotic-Revolution“.

Von autonomem Fahren über Halbleiter-Qualitätssicherung bis hin zu Service-Robotik – die Experten zeigen auf, welche Unternehmen in den kommenden Jahren das Potenzial haben, den Markt zu dominieren. Ob solide Wachstumsaktien oder heiße Verdreifacher-Chancen – das sind die Aktien, die vom ChatGPT-Moment in der Robotic profitieren werden.

Hätte ich doch vom Start weg in Apple, Amazon oder Palantir investiert, ärgern sich heute viele Anleger. Sie müssen sich nicht mehr ärgern. Dank des Aktienreports können Sie bei Robotic jetzt von Anfang an bei einer ähnlichen Entwicklung dabei sein.

