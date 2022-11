Könnten die strengen chinesischen Corona-Regeln bald nachlassen? Spekulationen darauf beflügeln heute den Dax. Von Jennifer Senninger

Schon die ganze Woche über trieben Social-Media-Beiträge, in denen es um mögliche Lockerungen der strengen Null-Covid-Politik in China im März geht, den Optimismus. Da sich heute Guang Zeng, ehemaliger chinesischer Chefexperte für Epidemiologie, dazu äußerte, beflügelte das die Börsen zusätzlich. So notierte der Dax diesen Vormittag 1,4 Prozent höher bei 13.317 Punkten, der EuroStoxx50 stieg um 1,6 Prozent auf 3.649 Punkte.

Eine weniger strenge Corona-Politik in China könnte sich weltweit positiv auf Unternehmen auswirken. Einige Analysten lassen die Kirche vorerst jedoch im Dorf: „Das Gerücht über mögliche Experimente mit der Abkehr von der chinesischen Null-Covid-Politik ist ein ziemlich fadenscheiniger Vorwand für die Rally", so etwa Robert Carnell, ING-Chefvolkswirt für Asien-Pazifik-Raum. Bis Frühling sollte man mit keinen großen Lockerungen rechnen.

Mit Material von rtr