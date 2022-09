Die Aktie der Commerzbank ist eine der beliebtesten Aktien unter Kleinanlegern, auch wenn ihre Performance nicht gerade für sie spricht. Können möglicherweise gute Nachrichten und eine sich verändernde Weltwirtschaft etwas daran ändern? Von Johann Werther

Positive Effekte der Zinswende

Die Commerzbank bewegte sich in den letzten Monaten getrieben von Rezessionsängsten immer weiter nach unten, während kaum beachtet wurde, dass steigende Zinsen für Banken bullisch sind. In einem Analystenkommentar der UBS wurde erst kürzlich auf diesen Punkt eingegangen. Zwar dürfte die Abschwächung der Wirtschaft die deutschen Banken wesentlich härter treffen, allerdings ist dies schon in den aktuellen Kursen mehr als eingepreist.

Die Zinsen dürften der Bank operativ guttun und mehr Umsätze aus den einzelnen Bereichen verursachen. Selbstverständlich gibt es allerdings trotzdem bei dem Papier einige offene Fragezeichen, wie beispielsweise die Verschuldung etc. Trotzdem gibt es eine News, die dem Papier möglicherweise erst mal wieder Aufwind geben könnte.

Dax-Aufstieg für Commerzbank?

Heute Abend wird verkündet, welche Werte in den DAX aufsteigen dürfen und welche wieder eine Etage tiefer müssen. Neben dem Prestige für viele Unternehmen winkt hier natürlich auch eine ordentliche Stange Geld, die durch passive Indexfonds in die Aktien hineinfließt. Während die Commerzbank es beim letzten Mal knapp verpasste, ihr DAX-Comeback zu feiern, dürfte dem diesmal wenig im Weg stehen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Daten des Analyse-Unternehmens Refinitiv.

Ersetzen könnte die Aktie das Papier von Hello Fresh, welche allgemein hin schon als Absteiger in den MDAX verschrien sind. Da sich die Aktie der Commerzbank aktuell in einem starken Aufwärtstrend befindet, nachdem die Tiefs erfolgreich getestet wurden, gibt es hier zumindest noch kurzfristiges Kurspotential.

Ausblick für die Commerbank-Aktie

Die Commerzbank ist allerdings sicher ein Unternehmen, welches noch viel gerade rücken muss, damit man hier nicht mehr von einer Turnaround-Wette, sondern von einer tatsächlichen Value-Aktie sprechen kann. Deswegen sollten sich Anleger bei einem längerfristigen Engagement bewusst sein, welche Risiken hier eingekauft werden.

Wer allerdings lieber kurzfristig agiert, der sollte bei der Commerzbank den Chart der fundamentalen Analyse vorziehen. Trotzdem sei vorher gesagt, dass im Kurs eine EZB Leitzinserhöhung von 50 bis 75 Basispunkten bei der nächsten Sitzung bereits eingepreist scheint. Für Investoren, die jetzt einsteigen, ist die Marke von 6,55 Euro entscheidend, da bei deren Fall auch die aktuelle Aufwärtsbewegung in die Brüche gehen dürfte. Nach oben müsste hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über die 7-Euro-Marke stattfinden, was mit einem Aufstieg in den DAX deutlich schneller möglich wäre.

Die Analysten haben ähnlich positive Meinungen zur Commerzbank. So liegt das durchschnittliche Kursziel bei 8,91 Euro und damit mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.