An den Märkten ist aktuell die Unsicherheit groß und viele Anleger fragen sich: Wie kann es weitergehen? Diese Statistik gibt darauf eine eindeutige Antwort und zeigt Anlegern zudem, welche Aktien sie jetzt kaufen sollten.

Der erste Monat des neuen Jahres 2025 konnte im Positiven beendet werden. Doch kürzlich stattgefundene Events wie der DeepSeek-Schock und die Ankündigung der Trump-Zölle haben gezeigt, dass die Börse aufgrund der hohen Bewertungen nicht gerade auf zwei stabilen Beinen steht.

Aber wie geht es jetzt an den Märkten weiter? Wird es ein gutes oder schlechtes Jahr an den Börsen? Und welche Aktien sollte man jetzt kaufen?

Crash oder Rallye an den Märkten?

Tatsächlich bedeutet es zumindest statisch nichts Gutes, wenn der Bullenmarkt in sein drittes Jahr (seit Oktober 2024) eintritt. So performen Aktien in diesem Zeitrahmen eher schwach und nicht selten kommt eine Aufwärtsbewegung hier zu ihrem Ende.

Performance von Jahren im Bullenmarkt

Keine guten Vorzeichen also für das Jahr 2025, das mit DeepSeek und Trumps-Zollankündigungen schon zwei enttäuschende Events für Anleger bereitgehalten hat. Auch die im Jahr 2024 ausgefallene Santa-Claus-Rallye hatte bereits keine guten Vorzeichen angedeutet. Doch trotz dieser Entwicklung könnte 2025 statt zu einem Crash-Jahr zu 365 Tagen voller steigender Kurse für Anleger werden.

So geht es an der Börse weiter und diese Aktien sollten Sie kaufen

So spricht beispielsweise eine andere Statistik klar für steigende Kurse. Denn wurde der Januar mit positiven Vorzeichen beendet, so wurde es das Jahr ebenfalls in 86 Prozent der Fälle seit dem Zweiten Weltkrieg (Studie von Fidelity). Dementsprechend dürfen Investoren sehr hoffnungsvoll sein, was weiter steigende Kurse im Jahr 2025 angeht.

Perfromance Aktienmarkt nach Ausgang des Januars

Im Schnitt wurde übrigens nach einem positiven Auftakt in den verbleibenden elf Monaten des Jahres eine Rendite von 16,9 Prozent am Aktienmarkt erwirtschaftet, was ganz deutlich für neue Rekorde an den Börsen und für das Investment in Aktien trotz Unsicherheit spricht.

