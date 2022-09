Laut der Bank of America hat sich dieser Indikator noch nie geirrt: "Ein Wegweiser mit einer perfekten Erfolgsbilanz ist die 20er-Regel", zitiert die Wirtschaftsagentur Bloomberg aus einer Studie des Finanzinstituts mit Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Dahinter verbirgt sich das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 Index in Kombination mit der US-Verbraucherinflation. Den Daten zufolge fiel bei jedem jedem Markttief seit den 1950er Jahren dieses Verhältnis unter den Wert von 20. Dagegen haben die Abverkäufe in diesem Jahr den Wert in der Spitze nur auf 27 fallen lassen.

Das bedeutet, dass der Aktienmarkt nochmals deutlich fallen muss, um den Wert von 20 zu erreichen. Demnach geht die Bank of America davon aus, dass der US-Leitindex S&P 500 auf bis zu 2500 Punkte fallen wird, wenn die Inflation nicht auf Null sinkt oder die Gewinne der Unternehmen des S&P 500 um 50 Prozent zulegen - beides Annahmen, die das Finanzinstitut als "unerreichbar" bezeichnet.