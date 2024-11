Um wie die großen Investoren zu handeln, sollten Anleger einen Blick auf die vierteljährlichen 13F-Filings werfen. Diese Berichte zeigen auf, in welche Unternehmen Börsengurus wie Warren Buffett, Ray Dalio und andere Top-Investoren ihr Kapital stecken. Je mehr Geld in eine Firma fließt, desto größer ist das Vertrauen der großen Player in deren Erfolg.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Aktien, in die diese Wall-Street-Größen investieren, oft stark an Wert gewinnen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist AppLovin: Die Aktie stand Anfang Februar bei 38,30 Euro, zwei Wochen später wurde der US-App-Entwickler in den 13F-Filings aufgelistet, da sowohl der Hedgefonds-Manager Israel Englander als auch der Multimilliadär David Siegel mit insgesamt 240 Millionen Euro eingestiegen waren. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu: Innerhalb von neun Monaten verbuchte AppLovin ein Plus von fast 300 %. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die den positiven Einfluss der 13F-Berichte auf die Kursentwicklung belegen.



So gelangen auch Sie an die 13F-Filings

Steffen Härtlein, Experte für künstliche Intelligenz und Datenanalyse, und Golo T. Kirchhoff, Experte für Zechnische Analyse, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 13F-Berichte jedes Quartal intensiv zu studieren und zu analysieren. Sie filtern aus über 16.500 Aktien die besten heraus und bieten ihren Lesern eine sorgfältige Auswahl. In ihrem neuen Börsenbrief 13F-Berichte präsentieren sie die 50 vielversprechendsten Aktien aus den aktuellen SEC-Filings. Dabei liefern sie nicht nur Fakten und relevante Kennzahlen, sondern auch wertvolle Hintergrundinformationen, um das Potenzial dieser Unternehmen klar aufzuzeigen. Wer hat schon die Zeit und die Ressourcen, Tausende von Dokumenten zu durchforsten und fundiert zu analysieren? Das speziell entwickelte System von Kirchhoff und Härtlein fasst die Daten der großen Investoren zusammen und berechnet, welche 50 Unternehmen das größte Potenzial haben – das „Beste vom Besten“, wenn man so will.



Jetzt einsteigen

Die erste Ausgabe der 13F-Berichte mit den Top 50 erscheint am 29. November als E-Paper und wenige Tage später zusätzlich als gedrucktes Magazin – nur im Abonnement.

Die großen Investoren machen es vor – und Sie können ganz einfach mitmachen. Werden Sie frühzeitig Teil dieser Erfolgsgeschichte und setzen Sie noch vor allen anderen auf die Top-Aktien der Börsengurus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt: Im Black Friday Pre-Deal können Sie aktuell 20 Prozent auf den regulären Preis sparen.

Investieren Sie wie ein Profi – ganz ohne analytischen Aufwand