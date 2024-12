Dieser US-Index hat sich in letzter Zeit in Sachen Performance so schlecht präsentiert wie lange nicht. Das könnte aber auf eine Super-Rallye in den nächsten Monaten hindeuten. Das sollten Anleger jetzt wissen.



Man muss lange zurückgehen, um im amerikanischen Dow Jones-Index eine so lange Pechsträhne noch einmal zu finden. Bis zum 17. Dezember war das Börsenbarometer an neun Tagen in Folge rückläufig. Das gab es zuletzt im Jahr 1978. Aber was passierte danach. Und kann uns das auch Informationen für die Entwicklung der Aktien in den kommenden Monaten geben?



Dow Jones feierte einst Comeback nach Horror-Serie. Und jetzt?

Als der Dow Jones das letzte Mal neun Tage in Folge mit Verlusten zu kämpfen hatte, verlor der Index in diesem Zeitraum mehr als vier Prozent. Doch was dann folgte, dürfte viele Anleger überraschen. In den folgenden drei Monaten stieg das Börsenbarometer wieder um 14 Prozent an und über sechs Monate betrachtet betrug das Plus sogar 20 Prozent.

Ob eine ähnliche Entwicklung jetzt wieder folgt, steht natürlich in den Sternen und auch die Datenlage ist etwas dünn, um sichere Prognosen zu treffen. Zumal die Ereignisse aus der Vergangenheit keine Gültigkeit für zukünftige Kursentwicklungen an der Börse haben. Nach der bisherigen Jahresendrallye an den amerikanischen Aktienmärkten scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass der Index aus diesem Loch nicht herauskommt.



Wie steht es um deutsche Aktien und den DAX?

Übrigens: Auch der DAX erlebt in diesen Tagen eine besorgniserregende Serie. Zum Ende der Woche wird für den deutschen Leitindex der sechste Verlusttag in Folge zu Buche stehen. Kann es auch hier zu einer Erholung kommen? Zumindest sind einige Experten optimistisch. Die DZ Bank erwartet für Ende 2025 einen DAX-Wert von 21.500 Punkten. Um das Ziel zu erreichen, müsste das Börsenbarometer in jedem Fall in nächster Zeit noch etwas klettern.

