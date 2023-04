Bill Gates, Jeff Bezos und Co. setzen aktuell immer mehr auf diese Assetklasse, die über die vergangenen dreißig Jahre eine der besten und schwankungsärmsten überhaupt war. So können auch Anleger hier investieren.

Während Aktien massiv schwanken und in Crashs wie der Corona- oder Finanzkrise teilweise mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren haben, konnte diese Anlageklasse stabil mit fünf Prozent pro Jahr wachsen. Aus diesem Grund setzen auch erfolgreiche Investoren wie Bill Gates und Jeff Bezos immer mehr darauf.

Doch wie kann man hier investieren? Und um welche Anlageklasse handelt es sich eigentlich?

Die erfolgreichste Anlageklasse der Welt

Es handelt sich dabei um amerikanisches Farmland, welches laut einer Erhebung des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums in den vergangenen 30 Jahren im Durchschnitt um fünf Prozent p.a. an Wert gewonnen hat und das ohne größere Schwankungen.

Aus diesem Grund investieren auch immer mehr sehr erfolgreiche Unternehmer wie Jeff Bezos und Bill Gates in diesem Bereich und sind jetzt schon in den Top-10 der amerikanischen Landbesitzer.

So können Anleger hier investieren

Wer als Anleger hier investieren will, muss allerdings nicht den zugegebenermaßen sehr umständlichen Weg über ein Direktinvestment gehen, sondern kann sich an der Börse engagieren. Hier gibt es nämlich aus Amerika vor allem Aktien mit der Unternehmensform eines REITs, die diesen Sektor abdecken.

So ist es ein Geschäftsmodell dieser Unternehmen, Farmland zu kaufen und es anschließend an Landwirte zu verpachten. Dadurch profitieren Unternehmen wie Farmland Partners Inc. und Gladstone Land Corporation von der Wertentwicklung der Objekte und kassieren gleichzeitig laufende Einnahmen, welche an Anleger ausgeschüttet werden.

Lohnt sich hier ein Investment?

Aber lohnt sich hier wirklich ein Investment, vor allem dann wenn diese Assets jetzt schon so gut gelaufen sind? Die Antwort ist: Ja, denn es hilft zur weiteren Diversifizierung des Portfolios.

Natürlich sollten Anleger nicht Haus und Hof auf solche Titel setzen, doch gerade die Preise für Land, welches bewitŕtschaftbar ist, steigen weiter. Zwar könnte dieser Trend eines Tages durch Essen aus den Laboren enden, doch bisher ist dies definitiv noch Zukunftsmusik.

Neugierig geworden? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Börse Online Agrar und Nahrung Index. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die sich rund um die Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln bewegen – vom Anbau bis zum fertigen Produkt.