Mark Cuban zählt zu den bekanntesten Selfmade-Milliardären der Welt. Laut Forbes ist er mit einem Vermögen von 4,6 Milliarden Dollar aktuell der 603. reichste Mensch. Und wenn er sich nicht gerade mit seiner NBA-Mannschaft, den Dallas Mavericks beschäftigt, oder auf Shark Tank (das US-Pendant zu "Höhle der Löwen") in andere Unternehmen investiert, gibt er auf seinem Maverick-Blog auch mal das ein oder andere Mal konkrete Tipps. Kürzlich wurde er gefragt: "Was sollte man tun, um reich zu werden?"

Mark Cubans Geheimnis zum Reichtum

Kaum zu glauben: Der Milliardär ging auch noch ganz konkret auf die Frage ein und antwortete. "Sparen Sie Ihr Geld. Sparen Sie so viel Geld wie möglich. Jeder Cent, den Sie können. Statt Kaffee Wasser trinken. Anstatt zu McDonald's zu gehen, essen Sie Mac and Cheese. Zerschneiden Sie Ihre Kreditkarten. Wenn Sie eine Kreditkarte verwenden, möchten Sie nicht reich werden. Der erste Schritt zum Reichwerden erfordert Disziplin. Wenn du wirklich reich werden willst, musst du die Disziplin finden."

Marks Cubans Krypto-Kritik an SEC - "Unglaublich heuchlerisch"

Kürzlich übte Mark Cuban zudem deutliche Kritik an der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde. Cuban, selbst Krypto-Fan, sagte in einem Auftritt auf dem YouTube-Kanal Altcoin Daily: "Die SEC ist unglaublich heuchlerisch". Die Aussage bezog sich auf den Plan der SEC, einen Großteil der Kryptowährungen als Wertpapiere einzuordnen. Das würden sie machen, um diese unter ihre Aufsicht zu stellen. "Wenn die SEC sagt, dass sie Anleger vor Krypto beschützen möchte, so können sie diesen Schutz nicht einmal in dem Bereich gewährleisten, für den sie eigentlich zuständig sind". Darauf verweist er auf Anlagen wie "Pink Sheets" oder auch "Penny Stocks". Hier würde die Börsenaufsicht Anleger schließlich auch nicht beschützen. "Da gibt es keinen Schutz für irgendwen, irgendwo von der SEC".

Wer ist Mark Cuban?

Der Selfmade-Milliardär ist 1958 in Pennsylvania geboren und Eigentümer des NBA-Teams Dallas Mavericks. Schon als Kind entwickelte er einen Geschäftssinn, verkaufte Briefmarken und Müllsäcke von Tür zu Tür. Die erste Firma, die er nach seinem Studium gründete, machte ihn direkt zum Millionär: Sein Unternehmen MicroSolutions, eine Computerberatung, konnte er für 5,35 Millionen Dollar an CompuServe verkaufen. Dann begann er mit seinem Freund Todd Wagner, Spiele und Events im Internet zu übertragen. Daraus entstand: Broadcast.com. Das verkaufte er für 5,7 Milliarden Dollar 1999 an keinen anderen als Yahoo. 2000 kaufte er schließlich die Dallas Mavericks, ein Team der amerikanischen Profi-Basketballliga NBA. Seit 2011 tritt er außerdem als Investor in der amerikanischen Sendung "Shark Tanks" auf, auf der die deutsche Sendung "Höhle der Löwen" beruht.