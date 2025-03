Stabil und seriös, innovativ und effizient: So wünscht sich der Investor Aktien zum Kaufen, Halten und langfristig Verdienen. Die Redaktion von €uro hat 25 solcher Perlen ausfindig gemacht.

Die Weltpolitik und die deutsche sowie europäische Politik sind volatil wie selten zuvor. Das liegt am irrlichternden US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt muss in Europa bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit gelingen, was über Jahrzehnte verschleppt wurde. Der Rahmen für Wirtschaft und Finanzmärkte kann sich jederzeit schnell verändern.

In diesem Umfeld erscheint nichts attraktiver als Aktien von Unternehmen mit klaren Strategien, fähigem Management, überlegenen Geschäftsmodellen, Innovationsstärke und Ausrichtung am Aktionärsinteresse — zusammengefasst wahren Aktien fürs Leben. Die Redaktion von €uro hat in drei Bereichen 25 solcher Aktien für Sie identifiziert plus vier Strategien, um mit Fonds und ETFs auf Jahrzehnte von starken Aktienerträgen zu profitieren.

Burggraben

Die erste Gruppe umfasst Unternehmen, die überragende Marktpositionen erobert haben und oft noch ausbauen. Nachhaltige Wettbewerbsvorteile schützen sie vor dem Wettbewerb wie ein mächtiger Burggraben. Eine starke Marke, unangreifbare Patente, Netzwerkeffekte und Kostenvorteile — der Stoff, aus dem Anlegerträume bestehen.

Megatrends

Aktien, die von Megatrends profitieren, die unser Leben auf Jahrzehnte prägen werden. Sie versprechen langfristiges, strukturelles Wachstum. €uro hat zwölf Megatrends und je eine Aktie identifiziert, um deren Chancen zu nutzen.

Familienwerte

Die dritte Gruppe hochwertiger und beständiger Unternehmen hat eines gemeinsam: Familien haben dort einen beherrschenden Einfluss. €uro hat sieben solcher Unternehmen ausgewählt, vom Mittelständler als Geheimtipp, der einer der Weltmarktführer seiner Branche ist, bis hin zum umsatzstärksten Unternehmen der Welt.

Zehn Jahre 20 Prozent verdienen

Insgesamt erreichen 23 der 25 Aktien mit Zehn-Jahres-Historie in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Jahresrendite von 20,1 Prozent. Auf die lange Frist von 20 Jahren schaffen unsere sieben Familienaktien im Schnitt 15,2 Prozent Rendite per annum — damit würden in 16,5 Jahren aus 50 000 Euro satte 500 000 Euro. Die 17 Konzerne mit mindestens fünfjähriger Dividendenhistorie wiederum erhöhten im Schnitt die Ausschüttung in diesem halben Jahrzehnt um 13 Prozent jährlich. Werte fürs Leben eben. Und diese finden Sie ganz konkret genannt und fundiert analysiert in der neuen Ausgabe von €uro.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Friedensdividende

Anleger setzen auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Welche Aktien, ETFs und Länder vom Wiederaufbau profitieren können. Und wo Gefahren lauern (S.22)



Keine Angst vor Trump

Mit immer neuen Abgaben droht der US-Präsident, hiesigen Unternehmen das Geschäft in den USA zu erschweren. Welche deutschen Aktien immun gegen US-Zölle sind (S.71)



Vernünftige Emotionen

In den zurückliegenden Jahren hat sich Gold als eine der besten Anlagen überhaupt erwiesen. Ein Rausch? Keineswegs. Ein Ende der Rally ist nicht in Sicht (S.76)



Merz-Momentum

Dank der jüngsten DAX-Hausse geraten Fonds und ETFs für deutsche Aktien wieder in den Fokus. €uro sagt, welche Fonds und ETFs die besten FondsNoten haben (S.82)



Mehr Devisen wagen

Auch Anleihen aus Ost- und Südosteuropa können von einem Frieden in der Ukraine profitieren. Währungschancen und hohe Renditen motivieren zum Einstieg (S.92)



