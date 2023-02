Der Gasekonzern Linde verlässt die Frankfurter Börse und wird ab März nur noch in New York notiert sein. Was macht das mit der Aktie?



Linde ist der größte Konzern im deutschen Leitindex DAX und verlässt den DAX Ende Februar. Nicht wenige Börsianer befürchten, dass die Aktie von Linde rund um den 27. Februar in schweres Fahrwasser geraten könnte. Grund: Große DAX-ETFs haben viele hunderte von Millionen Euro in Linde investiert – und müssen die Anteile dann verkaufen, wenn Linde nicht mehr im DAX ist.



Allerdings könnten die Turbulenzen auch eine gute Einstiegschance ein. Das zumindest sagt John McNulty, Kapitalmarktexperte bei BMO Capital Markets. BMO Capital Markets ist die Investmentbanking-Tochtergesellschaft der kanadischen Großbank Canadian Bank of Montreal. Er rät den Anlegern, "jede Schwäche als Kaufgelegenheit zu nutzen" und sieht "Aufwärtspotenzial über unser Kursziel von 370 Dollar hinaus". Aktuell kostet die Linde Aktie rund 335 Dollar. McNulty ist nur einer von zahlreichen Analysten, die von Linde überzeugt sind. Von 33 beim Wirtschaftsdienst Bloomberg gelisteten Experten raten 26, die Aktie zu kaufen und fünf, sie zu halten. Zum Verkauf raten nur zwei Analysten



Auch das US-Wirtschaftsmagazin Barron´s ist von dem größten Industriegasunternehmen der Welt angetan, gerade auch wegen der Wasserstoff-Aktivitäten des Konzerns. Es berichtet über eine Linde-Anlage an den Niagara-Fällen: „Die Anlage an den Niagarafällen, die 2025 in Betrieb genommen werden soll, ist ein neuer Teil der Wachstumsgeschichte des Unternehmens. Sie wird kohlenstofffreie Wasserkraft zur Herstellung von Wasserstoff nutzen. (…) Wasserstoff macht derzeit weniger als 10 Prozent des Linde-Umsatzes aus, aber Analysten gehen davon aus, dass seine Bedeutung zunimmt, da das Unternehmen in Projekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar investiert“ so Barrons. Die Aktie von Linde ist auch im €uro Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat (ISIN DE000LS9QTU9) enthalten und dort die größte Position. Das Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff ab, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird.

Übrigens: BASF oder Volkswagen - Welche deutsche Aktie bietet jetzt eine höhere Dividende?