Beim Dax geht es den dritten Tag in Folge aufwärts. Was dahinter steckt und warum sogar die 15.000-Marke wieder erreichbar scheint.

Experten hatten den positiven Start am heutigen Mittwoch bereits erwartet – und wurden nicht enttäuscht. Den dritten Tag in Folge, seit das neue Börsenjahr begann, geht es für den deutschen Leitindex nach oben. Am Vormittag erreichte der Dax in der Spitze 14.379 Punkte. Eine sinkende Inflationsrate sowie Hoffnungen auf einen gemäßigteren Kurs der Geldpolitik der Fed stimmen die Anleger optimistisch.

Die Inflation in Deutschland ging im Dezember 2022 stärker zurück als von Anlegern erwartet. Sie ging auf 8,6 (November: 10,0) Prozent zurück, insbesondere als Folge niedrigerer Energiepreise. Forschungsinstituten zu Folge könnte die Inflationsrate in diesem Jahr bei rund fünf Prozent liegen.

Laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets sei es ein gutes Zeichen, dass der Index gleich zu Jahresbeginn die Marke von 14.200 Punkten wieder überschreiten konnte. "Damit keimt die Hoffnung auf, dass nun auch die nächste, runde 15.000er Marke bald in Angriff genommen werden kann."

