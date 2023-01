Auch am zweiten Tag des neuen Börsenjahres zeigt sich der deutsche Leitindex Dax optimistisch. Das sind die Gründe.

Und schon wieder überrascht der Dax: Nachdem er gestern bereits weit besser gestartet war als von Banken und Brokern erwartet, ging auch der heutige Dienstag optimistisch los. Am Vormittag erreichte der deutsche Leitindex in der Spitze 14.283 Punkte, gestern schloss er bei 14.069 Punkten. Die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen der EZB scheinen die Anleger zum Einsteigen in den Aktienmarkt zu ermutigen. Auch der EURO STOXX 50 zog am Vormittag an und erreichte in der Spitze 3.920 Punkte.

"Der zuletzt deutliche Rückgang des Öl-und Gaspreises sollte sich positiv bemerkbar machen. Die Jahresrate wird nach einem dreimonatigen Ausflug auf zweistellige Werte bei neun Prozent erwartet.", erklärte der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber Reuters. Investoren würden auf einen spürbaren Rückgang der deutschen Inflation im Dezember setzen, so der Experte.

Mit Material von Reuters