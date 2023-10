Nach einigen Tagen der der Kurserholung ist der Deutsche Aktienindex DAX 40 auf dem Weg zur Jahresendrally. Nun gilt es, die nächste horizontale Hürde zu knacken, um sich den Weg zum vorigen Allzeithoch zu bahnen. Kann das gelingen?

Der DAX hat heute ein Todeskreuz gebildet. Dabei schneidet die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten und deutet damit einen Abwärtstrend an. Allerdings kann so ein Todeskreuz auch ein Fehlalarm sein. Doch was sollten Anleger jetzt tun? Und kommt nun die Kurserholung oder die Bärenfalle?

www.tradingview.com Todeskreuz beim DAX

So geht es beim DAX jetzt weiter

Der DAX hat das Niveau von 15450 erreicht und markierte heute sein Hoch von 15552,50. Diese Rally hat noch Kraft bis zum EMA 100, der bei 15661 liegt. Dass wir in einer Schnur nach oben laufen, wird wohl nicht so sein. Dennoch hat das Chartbild nun einen anderen Charakter bekommen. Auf Monatsbasis sieht die Lage noch ganz anders aus. Da muss noch Vieles geschehen, dass das, was wir jetzt gesehen haben, nicht in einer kraftlosen Rally endet.



Erinnern wir uns zurück: Am 4. Oktober 2023 befand sich die Stimmung nach dem Angriff der Hamas auf Israel auf dem Tiefpunkt. Seitdem nahm der DAX Anlauf und erreichte sein Ziel, und zwar den EMA 200, den er noch am 25. September 2023 durchbrochen hatte. War es nur eine Bärenfalle? Denn seit gestern befindet sich die deutsche Liga über der bedeutenden 200er Tageslinie und schloss bei 15460.

Betrachten wir die zukünftigen Bewegungen:

Aufwärtstrend: Ab 15450 stehen dem DAX größere Herausforderungen bevor, die bis 15990 reichen. Der DAX steht deshalb vor einem Kräftemessen! Die Widerstände liegen zwischen 15.450 und 15.990, und erst wenn wir die magische 15.990 überwinden, könnten wir vor einem Herbst ohne Tiefs stehen.

Aber es gibt Gründe die für das Bullenszenario sprechen: Die Saisonalität spielt in die Hände des DAX. Ab Oktober beginnen drei der stärksten Monate des Jahres. Statistisch betrachtet wäre es ein schwerwiegender Fehler, im Oktober auf einen rückläufigen Trendwechsel zu wetten – das könnte sich als riskantes Unterfangen erweisen. Schauen wir auf das vergangene Jahr 2022: Nach einem dramatischen Rückgang ab dem 28. September ging es nur noch aufwärts!

Bullisches Szenario: Der DAX sieht aktuell stark aus und steht bei 15525. Wenn der DAX die erste bedeutende Hürde von 15583 überwinden kann, könnte er heute Raum für einen Anstieg bis zu 15661 haben. Dort befindet sich de EMA 100 auf Tagesbasis. Bei Erreichen dieser Höhe könnte er jedoch eine Pause einlegen und eventuell bis zu 15475 zurückfallen.

Bärisches Szenario: Sollte der DAX unter 15450 und insbesondere unter 15360 fallen, könnten wir heute eine Konsolidierung bis zu den Marken 15300 oder 15260 sehen.

Insgesamt deutet alles darauf hin, dass der DAX in einer starken Verfassung ist und die Möglichkeit hat, weiter zu steigen, sollte er die aktuellen Widerstände überwinden. Dennoch ist Vorsicht geboten, da der Markt volatil bleibt und kurzfristige Rückzüge immer möglich sind.

www.tradingview.com EMA 100 und EMA 200

