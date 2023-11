Der deutsche Leitindex DAX hält sich auch weiterhin über den 16.000 Punkten. Wie geht es nun weiter? Außerdem stehen die Aktien von BASF, SAP, Continental und Covestro im Fokus

Endlich hat er es geschafft: Nach langem Warten stieg der DAX heute wieder über 16.000 Punkte. Aktuell liegt er 0,24 Prozent im Plus und steht bei 16.033 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sieht es gut aus. Dieser Index liegt aktuell 0,28 Prozent im Plus und steht bei 4.373 Punkten.

Ein deutlicher Aufwärtstrend ist aktuell dennoch nicht zu sehen – dafür fehlte es an Europas Börsen heute einfach an Schwung. Hierzulande stützte der Ifo-Geschäftsklimaindex die Kurse. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November erneut aufgehellt - das Barometer stieg zum Vormonat das dritte Mal in Folge um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler. „In Anbetracht der ansonsten tristen wirtschaftlichen Nachrichtenlage ist dies ein richtiger Hingucker", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Dennoch sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland in der Rezession stecke.

Aktien von BASF, SAP, Continental und Covestro beim DAX im Fokus

Im Fokus standen heute die Aktien von BASF, Continental und Covestro. Alle drei Kandidaten konnten über zwei Prozent zulegen und sind bei der Performance daher heute an der DAX-Spitze. Der Ölkonzern Adnoc aus dem Emirat Abu Dhabi prüft einem Medienbericht zufolge ein Übernahmeangebot für die von BASF kontrollierte Ölgesellschaft Wintershall Deal.

Das Schlusslicht hingegen bildet bisher die Aktie von Sartorius mit einem Minus von über zwei Prozent. Das Schlusslicht bildet die SAP-Aktie: Sie liegt ein Prozent im Minus. Ansonsten gab es heute keine größeren Verluste im DAX.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

15 stark unterbewertete deutsche Aktien: Alle KBVs unter 1,0 und oft niedrige KGVs

Oder:

Tagesgeld: Plötzlich meldet sich die Ford Bank und erhöht die Zinsen kräftig – so viele Zinsen gibt es