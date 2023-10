Die Erwartung neuer geldpolitischer Signale lässt Anleger in Lauerstellung gehen. Investoren sahen heute vor allem auf Fresenius und Rheinmetall

Der DAX hält sich heute relativ tapfer und steht beinahe unverändert bei 15.443 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim Euro Stoxx 50, der bei 4.201Punkten steht. Das ist nicht selbstverständlich, rauscht doch der DAX-Wert Fresenius heute fast schon ungebremst nach unten. Die Aktie liegt bereits über elf Prozent im Minus. Der Grund liegt bei Fresenius Medical Care. Positive Studienergebnisse der Konkurrenz schadeten der Aktie heute immens und so wurde das Flaggschiff Fresenius gleich mit hinuntergezogen.

In Erwartung geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch an den Börsen mit größeren Engagements zurückgehalten. „Ich gehe davon aus, dass die Investoren den ganzen Tag über in Lauerstellung bleiben werden, da heute Abend das Fed-Protokoll und morgen die US-Inflation veröffentlicht werden", sagte Florian Ielpo, Manager bei der Schweizer Bank Lombard Odier, gegenüber Reuters. Aus den beiden Veröffentlichungen erhoffen sich die Investoren weitere Hinweise auf das Vorgehen der Währungshüter.

Inflation fällt auf 4,5 Prozent – Rheinmetall-Aktie beim DAX im Fokus

Kaum noch steigende Energiepreise haben die Inflationsrate in Deutschland im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine gedrückt. Die Verbraucherpreise legten um 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu, nach 6,1 Prozent im August, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2022, als der russische Überfall begann und die Energiepreise stark nach oben trieb. Von August auf September zogen die Preise jedoch an, und zwar um 0,3 Prozent. Die meisten Ökonomen rechnen in den kommenden Monaten mit weiter fallenden Inflationsraten, halten eine Entwarnung aber für verfrüht.

Unterdessen führt die Rheinmetall-Aktie heute bisher den DAX an. Sie liegt bereits über zwei Prozent im Plus.

