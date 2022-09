Die Deutsche Börse überprüft DAX & Co. Siemens Energy könnte Hellofresh ersetzen. Bei Nebenwerten stehen Uniper und Adler vor dem Abstieg. Von Wolfgang Ehrensberger

Regelmäßig viermal im Jahr überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie. Im DAX könnte beim anstehenden September-Termin der Kochboxenversender Hellofresh durch den Energietechnikkonzern Siemens Energy ersetzt werden. Das hat die Investmentbank Stifel für €uro am Sonntag unter Berücksichtigung des relevanten Zeitraums errechnet, also die letzten 20 Handelstage im August.



Die Deutsche Börse berücksichtigt bei ihrer Berechnung die Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Freefloat) 20 Tage vor dem Stichtag, also dem 31. August. Veröffentlicht werden die Ergebnisse am 5. September, wirksam werden die Änderungen am 19. September.

Minimale Chancen für einen DAX-Aufstieg hatte Stifel zuletzt noch beim Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall und bei der Commerzbank gesehen, die beide im ersten Halbjahr starke Zuwächse beim Börsenwert erzielten. Doch daraus wird wohl nichts.

Der Kochboxenversender Hellofresh verabschiedet sich dagegen wohl aus dem Leitindex, nachdem er binnen Jahresfrist fast drei Viertel seines Börsenwerts verloren hat.



Schieflagen im M- und SDAX

Auch im MDAX und SDAX zeichnen sich bei der Indexüberprüfung Wechsel ab. Als relativ aussichtsreiche MDAX-Aufsteiger für September stuft Stifel den Glasfaserspezialisten Ad-tran Holdings, den Baukonzern Hochtief und den Autozulieferer Hella ein. Sie werden voraussichtlich den schwer gebeutelten Versorger Uniper, den Immobilienkonzern Grand City Properties und den IT-Dienstleister Cancom ersetzen.



Vor allem Deutschlands größter Gasversorger Uniper hat derzeit wegen ausfallender russischer Gaslieferungen schwer zu kämpfen und benötigt staatliche Milliardenhilfen. Über einen 30-prozentigen Staatseinstieg wird derzeit noch mit Großaktionär Fortum verhandelt.

In den SDAX wiederum könnten der Windkraftspezialist Nordex, der Biosprithersteller Cropenergies, der Projektentwickler Energiekontor und Kohlefaserspezialist SGL Carbon aufsteigen. Weichen müssten dafür Euroshop, Aareal Bank, die Adler Group und About You. Der Online-Modehändler About You hat allerdings noch Chancen auf den SDAX-Verbleib.

Relativ sicher auf Abstiegskurs ist dagegen die Adler Group. Die Lage beim Immobilienentwickler spitzt sich weiter zu. Es gab Betrugsvorwürfe, die KPMG-Prüfer verweigerten das 2021er-Abschlusstestat und legten ihr Mandat nieder, kein anderer Prüfer will bislang einspringen. Der hoch verschuldete Konzern hat Zahlungsprobleme und verscherbelt gerade seinen Wohnungsbestand.