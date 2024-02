Der deutsche Leitindex verharrt derzeit nur knapp unter seinem Rekordhoch. Worauf es jetzt ankommt und was bei den Aktien von Commerzbank, Deutsche Bank und Deutsche Post los ist

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Pause eingelegt. Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,28 Prozent im Minus und steht bei 16.986 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50: Der Index steht 0,11 Prozent im Minus bei 4.685 Punkten.

Positiv werten Analysten, dass der Dax am Dienstag erstmals über der runden Marke von 17000 Punkten schließen konnte. Das spreche für weitere Kursgewinne, so die Chartexperten der Bank HSBC. Diese Käufe könnten den Dax nun bis auf rund 17 400 Zähler hieven.

BMW-Aktie als DAX-Sieger

An der Spitze des deutschen Leitindex stehen derzeit die Aktien von BMW mit einem Plus von über zwei Prozent. Europaweit waren Autowerte heute gefragt. Der chinesische Automarkt konnte heute hervorragende Zahlen zeigen und da China als größter Automarkt weltweit gilt, wirkt sich dies auch für die deutschen Autohersteller aus.

Aktien von Commerzbank, Deutsche Bank und Deutsche Post verlieren im DAX deutlich

Zu den Verlierern zählen heute die Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Deutsche Post. Sie alle liegen über drei Prozent im Minus.

Händler verwiesen zur Begründung zu auf eine eingetrübte Branchenstimmung. Angesichts des anhaltend herausfordernden Marktumfelds hatte die Deutsche Pfandbriefbank die Risikovorsorge im vierten Quartal weiter erhöht. Auch seien vor allem Deutschen-Bank-Aktien jüngst stark gestiegen und mithin anfällig für Gewinnmitnahmen, hieß es.

Hinzu kämen erneute Probleme von Regionalbanken in den USA, wo Moody's die Bonität der strauchelnden New York Community Bancorp auf "Junk"-Status gesenkt hatte. Deren Aktienkurs ist zuletzt um gut 60 Prozent eingebrochen. "Mit Blick auf das breitere Marktinteresse dürfte diese Story noch lange nicht vorbei sein", warnte Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Er verwies auf den KBW Regional Banking Index, der am Vortag weiter gefallen war.

Auch für die Deutsche Post Aktie lief es heute nicht gut. Der Bund als Großaktionär platzierte über seine Förderbank KfW ein milliardenschweres Aktienpaket am Markt, das belastete den Kurs.

Größter DAX-Verlierer: Infineon

Mit einem Minus von über vier Prozent ist die Infineon-Aktie derzeit der größte Verlierer im DAX. Hier lastete die am Vortag gekappte Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut auf der Notierung.

Mit Material von dpa-afx

