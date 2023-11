Schafft er es, oder schafft er es nicht? Der DAX bewegt sich weiterhin verdächtig nahe an der Marke von 16.000 Punkten. Unterdessen stehen die Aktien von Symrise und Bayer im Fokus

Den ganzen Tag über blieb es spannend – doch bisher schaffte es der deutsche Leitindex nicht, die wichtige Marke von 16.000 Punkten zu durchbrechen. Insgesamt liegt der DAX bis jetzt 0,47 Prozent im Plus und steht bei 15.975 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,51 Prozent im Plus und steht bei 4.353 Punkten.

Für den deutschen Leitindex bleibe die Überwindung der 16.000er Marke eine harte Nuss, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Von der Wall Street seien vorerst keine Impulse zu erwarten, da die US-Börsen am Donnerstag geschlossen blieben und der Handel am Freitag vorzeitig ende.

Die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank brachten ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Darin deutete die Fed eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende an. Investoren setzten aber weiterhin darauf, dass sich dies erübrigen werde und im kommenden Jahr die Zinsen wieder sänken, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets.

Aktien von Symrise und Bayer beim DAX im Fokus

Unterdessen stechen heute die Aktien von Symrise und Bayer hervor. Symrise steht mit einem Plus von über drei Prozent derzeit an der DAX-Spitze, Bayer hingegen bildet mit einem Minus von über drei Prozent derzeit das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Ein US-Geschworenengericht hat die Tochter Monsanto zur Zahlung von 165 Millionen Dollar an Mitarbeiter einer Schule nordöstlich von Seattle verurteilt. Nach Angaben eines Anwalts der Kläger ist das Unternehmen nun mit Urteilssprüchen im Volumen von fast 870 Millionen Dollar wegen angeblicher PCB-Belastungen vor Ort konfrontiert.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Rheinmetall-Aktie bricht auf Allzeithoch aus. Geht es noch viel weiter?

Oder: Milliardenverlust bei Thyssenkrupp-Aktie – Geht es mit dem Wert jetzt bergab?