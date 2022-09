Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Freitag knapp die Marke von 13.800 Punkte überwunden. Bis auf 13.812 Punkten stieg der Leitindex - der höchste Stand seit 10. Juni. Dann rutscht er wieder leicht ab. Am Ende einer absehbar weiteren freundlichen Handelswoche gewinnt der deutsche Leitindex zur Mittagszeit noch 0,4 Prozent auf 13.750 Punkte.

Mangelnde Aufwärtsimpulse

Anleger nehmen lieber erst einmal Gewinne mit. Denn die runde Chart-Marke sei "eine harte Nuss" für den DAX. Es fehle an weiteren Aufwärtsimpulsen und auch am Handelsvolumen, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets.

Andere Marktteilnehmer sprachen gar von einer Bullen-Falle bzw. einer Bärenmarkt-Rally und erwarten in den kommenden Tagen entsprechend wieder tiefere DAX-Niveaus.

Charttechnisch sieht es für den DAX gar nicht schlecht aus. Anfang August wurde die gleitende 50-Tage-Linie überwunden, die aktuell bei 13.293 Punkten verläuft. Seit Mitte Juli hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend gebildet, dessen untere Grenze heute bei knapp 13.600 Zählern liegt.

Weiteres Kaufsignal möglich

Das Chart-Gap von Juni wurde bereits am 4. August mit DAX-Kursen bei knapp 13.800 Punkten geschlossen. Daher vermuteten einige Börsianer, dass nun wieder fallende Kurse folgen. Doch der DAX schickt sich vielmehr an, die obere Begrenzung des Abwärtstrends seit Januar in Angriff zu nehmen. Die entsprechende Linie verläuft bei etwa 13.900 Punkten.

Eine nachhaltige Überwindung dieser Zone öffnet weiteres Aufwärtspotenzial für den DAX bis zum Juni-Hoch bei 14.709 Punkten. Vorher müsste jedoch noch die 200-Tage-Linie überwunden werden, die derzeit bei 14.511 Zählern verläuft.

Nach unten erscheint der DAX charttechnisch derzeit durch das Mai-Tief bei 13.400 Punkten gut abgesichert. mmr mit dpa